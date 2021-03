Azure, Teams, mais aussi les services Xbox Live ont été indisponibles pendant plusieurs heures dans la nuit de Lundi à Mardi… Une panne qui a retardé la diffusion de la première en virtuel du très attendu Justice League « Zack Snyder’s Cut »…

Le système d’authentification des services cloud est incontestablement le talon d’Achille des grands fournisseurs. S’il tombe, ce sont tous les services qui en dépendent qui deviennent inaccessibles.

Preuve en a été une nouvelle donnée cette nuit avec une panne d’envergure empêchant un grand nombre d’utilisateurs à travers la planète de se connecter aux services Azure mais aussi à Teams et autres services Microsoft 365 et Dynamics 365. Même les services ludiques du Xbox Live ou encore le Windows Store ont été affectés.

En cause, une modification récemment apportée aux systèmes d’identification Azure Active Directory. Apparemment, plus la modification se déployait, plus les impossibilités de se connecter se multipliaient.

Il a fallu environ deux heures aux équipes pour analyser le problème et déclencher un retour en arrière qui a mis environ une heure à se concrétiser un peu partout.

Un incident similaire s’était déjà produit en septembre dernier, là encore provoqué par un changement de configuration.

La panne du jour a notamment embarrassé WarnerMedia qui s’apprêtait à lancer en virtuel la première du Zack Snyder Cut de Justice League. Un lancement qui a été retardé de quelques heures. De quoi faire rager les fans de super-héros en manque de salles sombres…