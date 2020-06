Avec des produits devenus de véritables standards de fait comme Terraform ou Consul, HashiCorp est devenu l’un des acteurs incontournables de l’univers DevOps et Kubernetes. À l’occasion de sa conférence virtuelle HashiConf, l’entreprise a annoncé HashiCorp Cloud Platform, une offre managée qui simplifie l’accès à toute sa plateforme.

Dans un premier temps, celle-ci ne sera disponible que sous AWS en bêta privée avec un modèle Freemium (abonnement gratuit limité). D’autres clouds publics accueilleront l’offre dans un proche avenir. Rappelons que HashiCorp propose par exemple certains modules individuels comme Consul sur Azure par exemple. Google Cloud Platform devrait suivre dans les 18 prochains mois.

HashiCorp Cloud Platform propose donc sous forme managée et unifiée un accès à Terraform (la plateforme Infrastructure as Code très universelle), Consul (une solution de service-mesh), Nomad (l’orchestrateur qui unifie gestion des containers et des workloads non containerisés comme des VM), Vault (le gestionnaire de clés), Vagrant (outil DevOps de création et configuration de VMs) et Packer (outil de création automatique d’images de VM).

Pour en savoir plus, découvrez en vidéo et en 15 minutes la démonstration de HCP présentée lors de l’événement: