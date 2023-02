Le distributeur belge Hermitage Solutions ajoute à son catalogue l’outil de filtrage DNS SecureDNS édité par Secutec.

Éditeur belge spécialisé dans la sécurité, Secutec propose désormais sa solution SecureDNS par l’intermédiaire du Hermitage Solutions. Un outil qui vient compléter le portefeuille du distributeur.

SecureDNS a vocation à surveiller et protéger les réseaux d’entreprise, en détectant et en bloquant proactivement les requêtes DNS malveillantes que les antispam, firewall et proxys en place ne bloquent pas encore.

Techniquement, l’outil transmet les requêtes DNS du réseau au serveur SecureDNS. Celui-ci contrôle la réputation du domaine de l’URL demandé et ne donne accès qu’aux domaines figurant sur la liste blanche ou n’étant pas connu pour constituer une « menace ». Dans le cas d’un nouveau nom de domaine, l’outil bloque l’accès pendant 24 heures pour permettre à Secutec d’analyser si le site web est sûr ou non. Le filtrage n’impacte pas le trafic et ne provoque pas de latence

« Plus de 22 % des nouveaux noms de domaines enregistrés sont utilisés à des fins de cybercriminalité et 90 % des cyberattaques utilisent des connexions internet ou DNS non sécurisées pour accéder à un réseau », a avancé Geert Baudewijns, fondateur et PDG de Secutec.

Empêcher les utilisateurs d’accéder à ces sites inconnus et potentiellement dangereux permet d’échapper à nombre d’attaques par Phishing alors que celles-ci demeurent toujours le premier vecteur d’initiation d’attaques comme le rappelle le dernier rapport IBM X-Force.

Découvrez SecureDNS en vidéo :

