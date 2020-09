Recoveo, l’un des spécialistes français de la récupération de données en laboratoire (salle blanche), diversifie son offre et ses activités en lançant une nouvelle gamme d’utilitaires à destination des professionnels de l’informatique : prestataires, administrateurs de parc informatique, sociétés de support et dépannage informatique, etc.

Dédiée aux pannes logiques, autrement dit celles non liées à des dommages physiques des disques et autres médias numériques, la nouvelle gamme de logiciels Hexascan permet de récupérer les données effacées, introuvables ou disparues sur les supports dont le système de fichiers a été corrompu par un bug ou un malware ou suite à une mauvaise manipulation d’un utilisateur (erreur d’écriture, corbeille vidée par mégarde, formatage intempestif…).

Les outils Hexascan sont compatibles avec les disques durs et les disques SSD (y compris assemblés en systèmes RAID) mais aussi les disques des machines virtuelles (VHD, VDX, …) ainsi que les clés USB et les différents formats de cartes mémoires.

Fonctionnant sous Windows, ces logiciels n’en demeurent pas moins compatibles avec les disques PC, Mac, Linux, Novell et supportent 17 normes de système de fichiers à commencer par FAT, ExFAT, NTFS, APFS, HFS, ext, etc.

La gamme professionnelle Hexascan comporte trois variantes :

* Hexascan Expert (149 €) en version standard et complète pour les prestataires de particuliers, artisans, TPE et PME.

* Hexascan Expert RAID (399 €) permettant la récupération de données sur des systèmes RAID (0, 1, 5, 6, 51…) embarqués sur les serveurs locaux et les NAS.

* Hexascan Spécialiste (799 €) pensé pour ceux qui interviennent auprès des grandes entreprises avec une prise en charge des systèmes chiffrés, des RAID personnalisés et des machines virtuelles.

Hexascan vient ainsi compléter la trousse à outils des administrateurs et constitue une dernière solution dans la tentative de récupération de données avant l’envoi des disques aux laboratoires comme Recoveo. Le genre d’outils rentabilisé dès le premier incident sérieux sur un média de stockage.

Les différentes éditions sont disponibles en versions d’évaluation limitées à 90 jours et à la récupération de fichiers de 256 Ko max.

Pour en savoir plus : Logiciels de récupération de données Hexascan