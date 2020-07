HPE continue de multiplier les services fournis au-dessus de ses infrastructures hybrides. Le constructeur a décidé d’étoffer l’offre de sa filiale Aruba Networks en matière de SD-WAN. Seul leader avec Cisco dans le dernier MarkeScape LAN d’IDC, Aruba Networks a été acquis par HPE en 2015 pour un montant de 3 milliards de dollars. En juin dernier, le fabricant annonçait le lancement de sa plateforme ESP (Edge Services Platform), boostée à l’IA et pensée pour aider les entreprises à prédire et résoudre les problèmes réseau à la périphérie des systèmes d’information.

L’acquisition de Silver Peak pour 925 millions de dollars s’inscrit en droite ligne des annonces de juin. Elle viendra renforcer l’offre et le savoir-faire d’Aruba Networks en matière de SD-WAN.

« Le besoin d’architectures de bout en bout n’a jamais été aussi pertinent, car les entreprises cherchent à étendre la connectivité aux succursales et à permettre des expériences de travail sécurisées à partir de la maison » explique Keerti Melkote, président de la division Smart Edge de HPE et fondateur d’Aruba Networks. « La technologie de Silver Peak transforme les anciennes architectures WAN en réseaux WAN autonomes, ce qui est parfaitement adapté à la plateforme de services cloud d’Aruba, pilotée par l’IA. Ensemble, nous pourrons mieux répondre à ces besoins grâce à une connectivité, une sécurité et des capacités d’intelligence artificielle cruciales pour conduire la prochaine génération de transformation du edge-to-cloud… ».