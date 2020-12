Après HPE, c’est autour d’Oracle d’annoncer le déménagement de son siège social. Télétravail massif et réorganisation post-pandémie encouragent les grandes entreprises à réinventer le lieu de travail.

Il fallait s’y attendre, la crise pandémique a des conséquences multiples et variées sur l’organisation des grandes entreprises et l’organisation du travail dans un monde qui a désormais accepté le travail au moins à temps partiel. Les entreprises s’interrogent désormais sur leurs locaux que ce soit au niveau des coûts comme de leur taille. Toutes cherchent à mettre en œuvre des politiques plus souples pour leurs employés.

En Silicon Valley, la crise couve depuis quelques années déjà. Les loyers sont exubérants et le coût de la vie dans la baie de San Francisco est trop élevé. Les salariés veulent ou doivent s’en éloigner profitant des opportunités ouvertes par le télétravail. Quitte à être moins payés.

En milieu d’année Palantir annonçait quitter Palo Alto pour Denver dans le Colorado. La semaine dernière HPE annonçait sa volonté de déménager son siège social de San José à Houston.

Cette semaine, c’est Oracle qui annonce le déménagement de son siège social de la Californie vers le Texas et plus précisément Austin… La société déménage mais pas le CEO, Larry Ellison qui a confirmé qu’il continuerait lui de résider la majorité du temps dans son paradis à Hawaii expliquant : « je vais utiliser la puissance de Zoom pour travailler depuis l’île de Lanai ».

Autre société à quitter la région californienne, Tesla ! L’entreprise d’Elon Musk aurait également l’attention de déménager pour le Texas et plus particulièrement Austin.

Dell à Round Rock, HPE à Houston, Oracle et Tesla à Austin… Le Texas semble être devenu la nouvelle destination de prédilection des grands de la Tech.

Tout ceci pourrait avoir de multiples répercussions sociales, politiques et économiques sur ces régions…