HPE rachète Scytale. La startup n’est pas nécessairement très connue mais elle constitue indéniablement une acquisition stratégique intéressante pour HPE mais plus encore pour ses clients.

Car la petite entreprise s’est spécialisée dans la sécurité inter-applicative, un domaine devenu fondamental dans un monde de micro-services qui interagissent mais aussi d’automatisations où de plus en plus d’applications sont amenées à communiquer directement avec d’autres applications et une galaxie de services.

Dans un tel contexte qui ne fait que s’enrichir avec les approches mixtes Cloud et Edge Computing, il devient essentiel de pouvoir contrôler qui parle avec qui et, pour toute application ou tout service, essentiel de savoir si elle/il peut partager les informations réclamées en toute sécurité. D’où la nécessité de disposer de solution de gestion des identités et des accès entre applications.

Scytale est l’un des co-fondateurs du protocole open source SPIFFE (Secure Production Identity Framework for Everyone) et du framework SPIRE (SPIFFE Runtime Environment), tous deux projets CNCF (Cloud Native Computing Forum).

« ‎Au fur et à mesure que HPE avance dans sa stratégie de plateforme ‘Edge to Cloud’, la sécurité s’impose comme une fondation incontournable. Nous reconnaissons que chaque organisation qui opère dans un environnement hybride multi-clouds a besoin de systèmes de confiance 100% sécurisés, centrés sur une approche Zero Trust, et qui doivent dès lors être toujours en mesure d’identifier et authentifier dynamiquement les données et les applications en temps réel », explique Dave Husak, HPE fellow & general manager, cloudless initiative.

Scytale continuera de participer activement au développement de SPIFFE et SPIRE et aidera HPE à intégrer ces technologies dans ses offres et produits.

HPE acquires Scytale to advance open, secure, edge to cloud strategy