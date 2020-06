Comme chaque lundi retrouvez le plateau d’InfoNewshebdo avec Guy Hervier et Jean-François Le Nilias qui vous propose de retrouver les principales annonces de la semaine : HPE qui étend son offre de service Greenlake, le japon qui bouscule la classement des supercalculateurs, Microsoft qui intègre « Safe Document », TalkSpirit qui challenge Teams, un rapport sur le numérique et l’écologie et BpiFrance qui choisi AWS…

Bonne visualisation !

En Bref :

00:32 HPE étend l’offre de services cloud Greenlake

03:02 Talkspirit lance OfficeNow et vient challenger Teams (de Microsoft 365)

04:49 La fonction « Safe Documents » de Microsoft est désormais disponible dans Office 365

06:53 Top500 Supercalculateur, le Japon et ARM bouscule le classement

10:19 Trufle 100 2020, Dassault toujours loin devant

Le dossier de la semaine

13:19 Numérique et écologie, deux mondes à réconcilier

Coup de gueule / Coup de cœur ou coup de chapeau / Mauvais point

16:52 Bpifrance orchestre le prêt garanti par l’Etat avec AWS