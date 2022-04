Huawei est parti à la rencontre de ses clients et partenaires français depuis le 29 mars et jusqu’au 5 mai 2022, afin de leur présenter ses dernières technologies, produits et solutions de transformation numérique et d’optimisation de la gestion de l’énergie. Après avoir marqué l’arrêt à Strasbourg, Nantes, Toulouse, Bordeaux, Lyon et Limoges, le roadshow se poursuit à Paris, Lille, Nice et Marseille.

Les visiteurs pourront découvrir un large éventail d’applications technologiques dans des domaines comme les réseaux de campus, le WAN ou les datacenters, ainsi que des applications industrielles dans divers secteurs : éducation, santé, télécoms, commerce, etc.

Voici quelques-unes des solutions nouvellement lancées qui seront exposées :

La solution Huawei CloudCampus 3.0 a été conçue pour faciliter la construction d’un réseau de campus de haute qualité doté d’une technologie cloud intelligente et entièrement sans fil, offrant une expérience « 300 Mbps @ Everywhere ». La solution intègre notamment Huawei AirEngine Wi-Fi 6, qui tire parti de l’itinérance de l’IA et des technologies d’antennes intelligentes pour obtenir une mise en réseau continue entièrement sans fil. En ce qui concerne les commutateurs, Huawei innove avec la technologie PoE (Power over Ethernet) optique-électrique qui permet l’alimentation PoE à des distances ultra-longues. Alimentés par cette technologie, les points d’accès ne sont pas affectés, même en cas de panne de courant locale imprévue sur le réseau. L’innovation sur la fibre, couplée au Wi-Fi6, améliore aussi significativement l’empreinte carbone des campus. La solution de réseaux de datacenters hyper-convergés de Huawei, CloudFabric 3.0 est idéale pour créer des réseaux de calcul et de stockage qui sont à basés sur une architecture tout Ethernet et capables de gérer le trafic sans perte de paquet. Cette solution se distingue également en offrant une automatisation du réseau tout au long de son cycle de vie et un système intelligent d’exploitation et de maintenance (O&M) à l’échelle du réseau, ce qui permet de réduire les coûts d’exploitation (OPEX) jusqu’à 30 % et de favoriser les mises à niveau intelligentes des entreprises. La solution Huawei Energy Saving permet aux entreprises de contrôler l’état de fonctionnement d’un bâtiment et de gérer l’énergie de manière intelligente et efficace. Sera exposée la solution digital twin co-développée avec Ubiant. La solution OceanStor Pacific Mass Data Storage aide les entreprises à exploiter la valeur d’importants volumes de données, en offrant un stockage diversifié pour des applications telles que la virtualisation, l’analyse de données volumineuses, le calcul à haute performance (HPC), la vidéo, le dépôt de contenu, la sauvegarde et l’archivage. La solution OceanProtect Backup Storage est le résultat de l’approche de Huawei en matière de sauvegarde : un passage au Flash-to-Flash-to-Anything (F2F2X). Elle offre des performances, une stabilité et une fiabilité optimales, permettant aux entreprises de sauvegarder efficacement leurs données tout en réduisant le coût total de possession (TCO).



Vous pourrez également bénéficier de l’offre Fast Track:

En effet, en cette période marquée par les difficultés d’approvisionnement dans le secteur IT, pourquoi attendre ?

Huawei vous propose en livraison sous 2 semaines une sélection de switches et de points d’accès AirEngine Wi-Fi 6 sont actuellement en promotion. Commandez pour recevoir vos équipements sous 15 jours !

Pour en savoir plus rendez-vous sur notre page dédié Fast Track.

Numérique et écologique – Transition vers une nouvelle valeur ensemble

Huawei fournit des technologies de l’information et des communications (TIC) innovantes et un portefeuille complet de produits pour aider les organisations à construire une infrastructure informatique robuste. Au cours des dernières décennies, Huawei a mis l’accent sur la réduction de la consommation d’énergie et des émissions de carbone grâce à des investissements continus en R&D

