Hub One, opérateur de technologies digitales, et Sherpa Mobile Robotics (SMR), constructeur de robots mobiles et collaboratifs, annoncent le renforcement de leur collaboration sous la forme d’une solution innovante destinée au secteur de la logistique.

L’objectif est de proposer aux professionnels une solution technologique de pointe adaptée à leurs processus métiers et permettant de réduire la pénibilité, d’automatiser les tâches ne nécessitant pas de valeur ajoutée humaine et de gagner en fluidité et en productivité.

Dans le cadre de ce partenariat, SMR fournit les robots mobiles et collaboratifs (AMR, Autonomous Mobile Robot) et Hub One intervient en tant qu’intégrateur. Les deux entités conseillent sur toute la partie fonctionnelle et logicielle.

Benoit Duchêne, Directeur Division Mobility de Hub One, précise : « Nous avons choisi de nous associer à un acteur français comme Sherpa Mobile Robotics notamment pour ses compétences très pointues dans le domaine de la mécanique et de l’intelligence embarquée ».