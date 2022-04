Après l’informatique gérée à 100% en interne, puis l’engouement pour le tout Cloud, une autre voie émerge, celle de l’hybridation de l’infrastructure. C’est une tendance forte du marché qui n’est pas près de s’arrêter. Et pour cause! Ce mix entre informatique sur site et Cloud a beaucoup d’avantages. Surtout à un moment où le Cloud Public semble ne pas tenir toutes ses promesses.

L’AFCOM a récemment relevé dans “The 2021 State of the Data Center Report” que 2021 a été marqué vers le retour à des datacenters privés car “une des problématiques des cloud publics est leurs avancées technologiques, en terme de rapidité d’exécution, agilité ou consommations de données énergétiques, moins pertinentes que prévues”. L’Hybridation du SI offre donc des perspectives intéressantes, à condition de se poser les bonnes questions dès la mise en place du projet.

Les bénéfices de l’hybridation

L’hybridation permet de gagner en efficacité, avec une infrastructure performante, redondante et évolutive en ligne assurant le développement futur de l’entreprise. Une organisation peut ainsi choisir les infrastructures et les données qu’elle veut conserver chez elle en interne, et les autres, moins critiques, qu’elle souhaite passer dans le Cloud. Par exemple, un industriel aéronautique n’a pas besoin du même niveau de confidentialité pour les plans de son futur avion que pour son logiciel de gestion. L’hybridation est donc parfaitement adaptée pour les entreprises qui ont besoin de flexibilité pour certains usages et de confidentialité et de sécurité pour d’autres. Les bénéfices d’un SI hybride sont nombreux et permettent de concilier le meilleur des deux mondes : la scalabilité du Cloud et la sécurité du on premise. L’hybridation permet en effet de dimensionner son infrastructure en fonction de sa consommation, la criticité de ses données et de ses besoins.

C’est particulièrement adapté pour les jeunes entreprises en croissance, celles ayant des activités sensibles comme pour celles qui ont des activités saisonnières avec de fortes variations d’activité. Cela permet une réduction des coûts mais surtout une prédictibilité des coûts. Ainsi l’entreprise peut doubler ou tripler son infrastructure “à la volée” durant quelques mois avant de revenir à sa vitesse de croisière. Alors qu’acheter son infrastructure c’est faire un pari à un instant T sans savoir ce que les besoins seront 12 ou 24 mois plus tard.

Le gain en souplesse ne doit pas être contrecarré par une complexité de gestion

Ce gain de souplesse ne doit pas être contrecarré par une gestion complexe de plusieurs infrastructures distinctes. Il est indispensable que l’entreprise puisse piloter et exploiter de manière unifiée et centralisée son SI sur site et dans le Cloud, en ayant par exemple recours à des sociétés expertes dans le domaine qui proposent des services managés.

C’est pourquoi avant de mixer les modes d’infrastructures, il y a trois points fondamentaux à analyser.

Les 3 points clés avant de passer à l’hybride

1- Performances

Le premier objectif à se fixer est le maintien de la performance pour les utilisateurs que les applications soient sur site ou dans le Cloud. C’est pourquoi il est fondamental de bien choisir quelles infrastructures mettre dans le Cloud et lesquelles conserver chez soi. Les critères à prendre en compte sont le temps de réponse, la capacité à monter en charge, l’évolutivité des équipements dans le temps et leurs obsolescences.

Le temps de réponse est particulièrement important puisqu’en local les machines sont à proximité de l’utilisateur et le rendu de performance est excellent. Un SI hybride doit garantir les mêmes performances de temps de réponse en fonction des exigences de réactivité des applications.

2- Sécurité

Un autre point d’attention majeur est la conformité et la sécurité des accès. Quand toute l’infrastructure est sur site, il est plus simple de définir les modalités d’accès. Dans le cloud, il est impératif de bien choisir son Cloud provider et de vérifier dans les conditions du contrat comment sont gérés les accès physiques dans ces data centers.

Ce dernier point est rarement clairement défini sur une infrastructure Cloud. C’est pour cette raison que les données sensibles des entreprises doivent faire l’objet d’un traitement particulier.

3- Pilotage global des solutions

Le point majeur à adresser avant de se lancer dans une solution hybride est de mettre en place l’ensemble des éléments permettant de garantir de façon homogène une maîtrise de bout en bout de l’urbanisation du SI. Ceci passe entre autres par le pilotage, les compétences, la maîtrise d’une architecture complexe, la pérennité et la reprise des données.

Le but d’une architecture hybride est de répondre à des besoins de flexibilité, efficacité et réactivité, il ne faut pas perdre de vue qu’il est essentiel de garder la maîtrise complète du projet et des solutions mises en œuvre. Pour cela il ne faut pas hésiter à s’entourer de spécialistes indépendants qui seront accompagner et conseiller dans la mise en œuvre d’une solution efficiente.

Par Laurent Roques, Directeur des Ventes Région Sud-Ouest chez Jiliti