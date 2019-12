La plateforme iAdvize de marketing conversationnel permet d’enrichir les sites de e-commerce d’une solution prête à l’emploi de tchat afin de réintroduire l’humain dans l’expérience d’achat en ligne. Fruit d’une entreprise nantaise éponyme, cette plateforme ne cesse de s’enrichir de nouveaux services tels que l’intégration de la communauté ibbü qui regroupe des centaines d’experts pour répondre aux demandes des utilisateurs en dehors des heures de support traditionnel de votre entreprise (plus de 60% des opportunités de contact ont lieu le soir ou les week-ends).

A l’aube de ses 10 ans, iAdvize lance une nouvelle expérience conversationnelle : iAdvize Messenger. Partant du principe qu’à l’heure de WhatsApp, SnapChat, Facebook Messenger ou Twitter, personne ne veut plus patienter au téléphone pour être dépanné ou aidé, iAdvize propose un client de messagerie instantané nouvelle génération que les entreprises peuvent s’approprier et personnaliser à leur image pour offrir à leurs clients une expérience conversationnelle moderne, directe et quasi temps-réel. Emojis, Gifs, images et fichiers peuvent être insérés au cœur des conversations comme dans tous « messagers » modernes.

L’idée consiste à initier ou poursuivre les conversations entre l’entreprise et ses clients (ou prospects) même hors du contexte du site d’achat. Typiquement, si un utilisateur cherche à entamer un dialogue avec l’entreprise (via le techat iAdvize sur le site par exemple depuis son PC) mais qu’aucun agent n’est disponible pour l’assister, il recevra une notification sur son smartphone dès qu’un agent sera présent et la conversation pourra alors se poursuivre sur le mobile.

Pour iAdvize, « l’ère du messaging se caractérise par un nouveau rapport au temps, plus fragmenté. Un œil sur nos tâches du quotidien, l’autre sur nos applications de messagerie, nous n’attendons pas forcément de réponse immédiate à nos messages. Avec iAdvize Messenger, les marques peuvent désormais s’inscrire dans cette double temporalité. Si la conversation en temps réel reste essentielle pour offrir aux visiteurs une réactivité maximale, iAdvize Messenger comprend aussi la fonctionnalité asynchrone : la possibilité d’engager le client en différé si aucun répondant n’est disponible en temps réel. Le visiteur peut poser sa question sans attendre. Pour être notifié d’une réponse, il lui suffit de déposer son adresse email. Dès qu’un conseiller a traité sa demande, il reçoit un email avec un lien lui permettant de retrouver la réponse dans le fil de conversation. Une expérience client fluide et sans couture ».

Bref, iAdvize Messenger permet aux acheteurs en ligne d’échanger, dans une seule et même conversation, que ce soit sur mobile ou sur ordinateur, selon leur demande et leur parcours, avec un chatbot, des conseillers professionnels ou un expert ibbü.