Les temps forts et les perspectives de la Global Partner Conference 2024

Tout comme l’entreprise elle-même, le rassemblement annuel phare de l’écosystème d’Ibexa est un véritable « game changer ». La Global Partner Conference revêt une importance particulière pour l’ensemble du réseau de partenaires du groupe QNTM, qui compte plus de 700 employés. Le principal évènement d’Ibexa pour l’année 2024 s’est tenu à Majorque à la fin du mois de janvier, rassemblant plus de 200 participants. La clôture de cet événement a marqué un début d’année festif, agrémenté d’une rétrospective encourageante et de perspectives inspirantes pour l’avenir !

Le networking est l’essence même d’Ibexa et le succès de la DXP, très performante, repose à 100 % sur les partenaires. Ce succès a été dûment célébré les 25 et 26 janvier 2024 à Majorque, lors de la plus grande conférence de l’écosystème Ibexa, l’édition 2024 de la GPC.

Depuis la dernière conférence annuelle, le réseau de partenaires s’est considérablement développé. De plus, Ibexa entame l’année avec un taux de croissance ARR de 15 % et une augmentation de 20 % de la valeur moyenne des contrats. Enfin, le pipeline des ventes a augmenté de 50 %. Nous remercions tous les partenaires et le groupe QNTM pour la performance exceptionnelle de leur réseau. Nous remercions tout particulièrement QNTM et Actito, Qualifio, Raptor, SeenThis ainsi que Symfony et platform.sh, pour leur précieux soutien lors de cet événement.

Ibexa ne se repose pas sur ses acquis, mais considère plutôt ses succès comme une incitation à continuer à aller de l’avant. C’est pourquoi le programme de la GPC était principalement axé sur des sujets tournés vers l’avenir.

Paré pour le progrès : l’évolution d’Ibexa DXP atteint de nouveaux sommets

Fier des accomplissements précédents, l’attention s’est tournée vers les points forts à venir. L’équipe d’Ibexa a consacré des efforts considérables au développement de la DXP LTS v4.6 , et il n’y aurait pas eu de meilleure occasion pour son annonce que lors du plus grand événement annuel des partenaires d’Ibexa. La version la plus complète et la plus riche en fonctionnalités de DXP à ce jour est plus que jamais axée sur les diverses exigences des clients et des utilisateurs. Avec d’autres annonces nouvelles, elle a sans aucun doute été la vedette de la conférence des partenaires.

En parallèle à la refonte de la solution DXP et tirant parti d’une croissance rapide dans divers domaines, Ibexa rend son message plus attrayant pour les équipes marketing. Celles-ci profiteront de compléments marketing tels qu’Ibexa Engage by Qualifio pour stimuler l’engagement et la collecte de données à travers des contenus et des campagnes interactifs. L’objectif est d’éviter la frustration des marketeurs et d’aider les marques à transformer leur complexité en expériences de haute qualité. Avec un optimisme évident, Ibexa encourage les marques utilisant DXP à « révéler leur véritable potentiel en transformant leur complexité en avantage concurrentiel ». Ibexa sait que l’individualité et la force des marques résident dans leur complexité. C’est pourquoi la communication autour de la Digital Experience Platform transmettra le courage de se réaliser et de se développer à l’avenir. Le slogan idéal pour cela est inévitablement : “Révélez votre vraie nature”

Le potentiel d’Ibexa dans le groupe QNTM

Ibexa et QNTM ont franchi des étapes importantes grâce à leur partenariat. En tant que membre de l’entreprise scandinave bien établie, une situation gagnant-gagnant solide s’est développée, libérant un immense potentiel. L’accès direct à des partenaires et à des produits logiciels de premier ordre au sein du groupe QNTM permet de répondre à toutes les exigences en matière de solutions novatrices et hautement composables.

Outre la base solide fournie par le groupe QNTM, c’est surtout la compétitivité, les effets d’accélération et l’agilité dont bénéficient Ibexa, QNTM et l’ensemble du réseau de partenaires du groupe dans le cadre de leur collaboration. Enfin, c’est le large éventail de partenaires hautement qualifiés à travers l’Europe qui nous permet de répondre aux nouvelles opportunités et aux nouveaux développements de manière ciblée, orientée vers l’avenir et individuelle.

Expertise approfondie – forte activité et connectivité

La forte présence marketing d’Ibexa et son expertise lors de nombreux événements physiques et en ligne tels que OMR, DMEXCO et EBG sont également à noter dans l’agenda de la GPC. Enfin, Ibexa a obtenu la meilleure note dans le rapport VoC de Gartner pour la deuxième année consécutive, avec 4,5 étoiles sur 5. Ce curriculum vitae impressionnant, ainsi que les données et les faits relatifs à la croissance, constituent autant de motifs de satisfaction et de motivation pour l’avenir.

Un aperçu de tous les lauréats des Partner Excellence Awards sera publié sur le blog d’Ibexa la semaine prochaine. Entre-temps, un aperçu peut être trouvé dans les derniers posts d’Ibexa sur Linkedin.

Comme toujours chez Ibexa, après l’événement, c’est déjà avant l’événement ! Les prochaines dates des conférences des partenaires locales sont déjà fixées dans le calendrier : le 28 mai 2024 à Paris et les 3-4 juin 2024 à Cologne.