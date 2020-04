Guy Hervier et Jean-François Le Nilias restent en confinement mais vous proposent de retrouver comme chaque semaine, InformatiqueNews Hebdo, la seule émission qui passe en revue sans concession l’actualité de la semaine dans les secteurs IT et télécoms. Ils reviennent sur les annonces d’IBM dans le domaine des mainframes, HP qui lance le 3D-as-a-Service, la saga du contrat JEDI avec AWS, le futur Edge Computing, l’acquisition du spécialiste de la Visio BlueJeans par Verizon et toujours le Coronavirus avec ses conséquences sur le secteur IT.

En Bref :

00:54 IBM étend sa gamme mainframe z15 en entrée de gamme

03:19 HP propose l’abonnement 3D-as-a-Service

05:16 Le feuilleton « JEDI » se poursuit même en pleine pandémie…

07:59 Stratus dévoile une série d’études sur l’état mondial de l’Edge Computing

9:28 Verizon rachète BlueJeans, principal concurrent de Zoom

Le dossier de la semaine

11:02 Autour du Coronavirus évidemment

Coup de gueule / Coup de cœur ou coup de chapeau / Mauvais point

20:57 Coup de chapeau aux équipes qui oeuvrent dans les datacenters.