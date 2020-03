IBM monopolise ses forces contre le coronavirus. Non content de mener le consortium « Covid-19 High Performance Computing Consortium » – qui agrège une bonne partie de la puissance des principaux super-calculateurs américains à des fins de recherche médicale (l’IBM Summit aurait d’ailleurs identifié 77 molécules potentiellement utiles pour bloquer le Covid-19 la semaine dernière) – le constructeur annonce une floppée d’autres initiatives.

Ainsi, IBM s’est associé à The Weather Channel pour proposer un nouveau tableau de bord intéractif comme il en existe par ailleurs déjà beaucoup d’autres.

L’entité « Watson Health » met gratuitement le système de développement clinique d’IBM à la disposition des agences nationales de santé afin d’aider à accélérer le développement des traitements médicamenteux. L’idée consiste à utiliser les capacités de Machine Learning et d’IA de Watson pour réduire le temps/coût des essais cliniques en centralisant et en organisant les essais cliniques.

IBM annonce également que son challenge « Call for Code 2020 » qui devait être focalisé sur le réchauffement climatique (comme nous l’évoquions ici) est étendu également aux problématiques du COVID-19.

Enfin, IBM ouvre son cloud à de nouvelles offres gratuites avec l’apparition de 9 offres IBM Cloud gratuites durant 90 jours. Ces offres portent notamment sur l’intelligence artificielle, les données, la sécurité, l’intégration, la formation à distance et la création de serveurs virtuels.

Pour rappel, nos confrères d’IT For Business maintiennent une liste des différentes offres, services et ressources mis à disposition gratuitement par les fournisseurs pour aider les entreprises durant cette période de confinement :

Coronavirus : la solidarité s’exprime aussi chez les fournisseurs de solutions IT