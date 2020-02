Après deux éditions dédiées aux catastrophes naturelles, IBM lance son « Call for Code 2020 » sous le thème de l’urgence climatique. Un challenge dédié à tous les codeurs de la planète…

Après deux premières initiatives réussies, IBM renouvelle son challenge « Call for Code » pour une troisième année. La démarche est ambitieuse et vise à rassembler une vaste communauté de développeurs de startups, d’universités et même d’entreprises autour d’innovations à même de changer la donne.

L’objectif est d’utiliser la technologie de manière à ce qu’elle puisse avoir un impact humanitaire immédiat et durable dans les communautés du monde entier. L’opération encourage et favorise la création d’applications pratiques basées sur des logiciels open source, à commencer bien évidemment par ceux du giron Big Blue tels que Red Hat OpenShift, IBM Cloud, IBM Watson, IBM Blockchain et les données de The Weather Company (racheté par IBM en 2016).

L’an dernier, l’opération « Call for Code 2019 » invitait les développeurs à travers le monde à imaginer des applications permettant de prévenir les catastrophes naturelles ou de servir et fluidifier les opérations de secours. Plus de 180 000 participants issus de 165 nations y avaient pris part avec au final la création de 5 000 apps. Finalement, le challenge avait été emporté par Prometeo et son appareil « wearable » destiné aux pompiers qui permet de contrôler en temps réel la température ainsi que les taux de monoxyde de carbone, de concentration de fumées, d’humidité. En 2018, c’est l’équipe du « Project OWL » un logiciel de gestion de crises qui l’avait emporté.

Cette année, c’est la lutte contre le réchauffement climatique qui servira de trame de fond au « Call for Code 2020 ». IBM met ainsi les développeurs au défi d’imaginer des innovations basées sur des technologies open source pour aider à stopper et à inverser l’impact du changement climatique.

« Il est urgent de prendre des mesures contre le changement climatique et IBM est particulièrement bien placé pour mettre en relation les principaux experts humanitaires avec les développeurs les plus talentueux et les plus passionnés du monde entier », a déclaré Bob Lord, IBM Senior Vice President of Cognitive Applications and Developer Ecosystems. « IBM est déterminé à identifier, déployer et mettre à l’échelle des solutions technologiques qui peuvent contribuer à sauver des vies, à responsabiliser les gens et à créer un monde meilleur pour les générations futures ».

Outre IBM et David Clark Cause co-fondateurs de l’initiative, cette édition 2020 est aussi sponsorisée par Unity Technologies, Persistent Systems, Johnson & Johnson, Capgemini et Nearform avec les soutiens de Bank of China, Morgan Stanley, Cognizant, Infosys, Arrow Electronics et la fondation Clinton.

Consultez CallforCode.org pour rejoindre la communauté et en savoir plus sur le challenge, qui sera ouvert aux soumissions le 22 mars, Journée mondiale de l’eau 2020.