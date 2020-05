L’Internet de Objets se développe et permet aux entreprises de fournir de nouvelles applications, ou d’enrichir les existantes, dans de très nombreux domaines. Mais répartir les appareils au plus près des besoins implique également qu’ils sont disséminés sur de très grands territoires. Et par conséquent que leur maintenance est sinon compliquée tout au moins consommatrice de ressources.

En intégrant « TeamViewer for IoT » à sa solution de gestion des équipements, IBM permet aux utilisateurs de Maximo de prendre en main et administrer à distance les appareils IoT dont ils ont la charge. Il n’y a plus besoin de dépêcher un intervenant en cas de dysfonctionnement, pour effectuer une mise à jour ou ajuster un paramétrage : les opérateurs se connectent directement sur le terminal distant pour avoir un accès complet au niveau de la ligne de commande.

Parmi les principaux avantages de cette intégration, citons l’augmentation de l’efficacité des personnels, l’amélioration de la production et la réduction des coûts de maintenance, la diminution des temps de résolutions des incidents techniques.

Ainsi que l’indique Alfredo Patron, VP pour TeamViewer : « À mesure que de nouveaux appareils IoT sont mis en ligne, la capacité de gestion et de support de ces appareils représente un défi de plus en plus important. La combinaison de la force des solutions IBM Maximo avec la solution TeamViewer IoT permettra aux organisations d’économiser du temps et de l’argent afin de se concentrer sur la croissance de leur activité ».