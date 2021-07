IBM annonce la disponibilité de z/OS version 2.5 pour mieux intégrer les mainframes à sa stratégie cloud hybride et confirme l’installation d’un IBM Q System One au Japon.

Les mainframes n’ont pas disparu du catalogue IBM. Loin de là. Les mastodontes de la série Z continuent d’animer de nombreuses applications historiques dans les banques, compagnies d’assurance et autres organisations au lourd héritage informatique.

Après le lancement de la nouvelle génération Z15 en septembre 2019 , IBM annonce cette semaine la sortie d’une nouvelle version d’IBM z/OS. Même si les mainframes peuvent aussi exécuter Linux, z/OS reste le système de référence de ces machines. La version 2.5 veille à moderniser les sécurités du système face à des menaces en évolution permanente mais également à inscrire un peu plus l’univers mainframe dans la nouvelle stratégie « Hybrid Cloud & IA » d’IBM.

La résilience et la sécurité restent les deux grands arguments en faveur des mainframes. Néanmoins, la sécurité n’est jamais figée et doit sans cesse s’adapter à l’évolution des menaces et des bonnes pratiques. « IBM z/OS V2.5 contribue à relever ces défis en dévoilant un large éventail d’améliorations à travers l’authentification, l’autorisation, l’enregistrement, l’intégrité du système, la disponibilité du système et des données, le chiffrement des données en mouvement comme au repos, et la confidentialité globale des données » explique le constructeur.

La version 2.5 étend le chiffrement transparent des données (chiffrement n’impliquant pas de modification sur les logiciels) à de nouveaux jeux de données : le format séquentiel basic et le format étendu SMS-managed. La détection et la remédiation des anomalies ont été améliorées afin d’aider les entreprises à adresser proactivement les problèmes potentiels notamment au travers des modules Runtime Diagnostics, WLM (Workload Manager) et PFA (Predictive Failure Analysis).

Mais les principales améliorations sont à chercher du côté du Cloud Hybride. IBM veut inscrire ces mainframes dans les nouvelles approches hybrides et les nouvelles pratiques de développement. Ainsi, IBM z/OS 2.5 introduit une nouvelle interopérabilité entre applications COBOL et applications Java afin de simplifier la modernisation progressive des applications ancestrales. Dans un même ordre d’idées, IBM a retravaillé sa couche zCX (z/OS Container Extensions) pour la rendre bien plus simple à mettre en œuvre mais aussi plus performante, histoire de faciliter l’intégration des applications et outils Linux dans z/OS. Enfin, toujours dans cette idée d’intégrer mainframe et scénarios hybrides, le stockage cloud peut désormais être perçu comme un nouveau tiers de stockage sans avoir à modifier les applications.

Enfin, sans donner pour autant la moindre précision, IBM annonce « introduire dans z/OS 2.5 de nouvelles capacités d’IA hautement performantes et étroitement intégrées aux Workloads z/OS. Elles sont conçues pour donner aux clients des informations sur leurs Business afin de prendre des décisions plus éclairées ».