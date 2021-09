Iboo est une toute nouvelle solution de visioconférence développée en France et hébergée chez Icodia. L’éditeur s’engage et garantit contractuellement la non-utilisation et la non-exploitation des données qui transitent par son service.

Iboo permet de créer une réunion cybersécurisée en seulement deux minutes et propose un service de messagerie instantanée, ainsi que la possibilité de partage d’écran en direct, et un rappel automatique des réunions par mail.

L’offre est disponible immédiatement selon 3 formules : gratuite pour 4 personnes et 20 minutes, en abonnement 3 mois (en promo à 49 €) pour des sessions jusqu’à 100 participants sans limite de temps et en abonnement de 12 mois (en promo à 179 € pour 1 an) avec 150 participants max et une durée de réunion illimitée.

Ludovic Nicoleau, fondateur, remarque : « Le changement de paradigme concret proposé par Iboo consiste en un engagement contractuel de notre part à la non-utilisation des données. Grâce à la technologie mise au point pour Iboo nous avons pu créer une solution qui garantit la sécurité et la non-exploitation des données ».