Getlink, plus connue pour sa filiale Eurotunnel, et l’opérateur télécom Colt annoncent la signature d’un contrat prévu pour 25 années et qui verra le telco installer son réseau IQ de plusieurs térabits par paire de fibres dans le tunnel sous la Manche!

Les contrats « fibre noire » existants depuis 1998 arriveront à échéance progressivement jusqu’en 2025 et Colt en reprendra l’exploitation. Les nouveaux accords permettront aussi d’augmenter de façon significative la bande passante entre l’Angleterre et le continent, dans l’environnement sécurisé du tunnel.

Colt effectuera l’installation et l’exploitation complète du réseau sécurisé tandis que Getlink aura en charge la maintenance. La commercialisation sera opérée par Colt.

L’accord devrait générer au moins 185 millions d’euros au bénéfice de Getlink, dont 1/3 perçu sur les 5 premières années.

Yann Leriche, DG de Getlink, rappelle : « L’emplacement stratégique et la fiabilité offerte par le Tunnel rendent notre infrastructure très attractive pour des développements de haute technologie comme la fibre optique ».