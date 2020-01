Entité indépendante appartenant au groupe Quest Software, One Identity est un spécialiste de la gestion des identités et des accès , disposant aussi de solutions spécialisées dans la gestion de comptes à privilèges et de gestion de logs.

One Identity a pour vocation de fournir agilité et efficacité aux entreprises en matière de cybersécurité, quelle que soit sa taille ou son secteur d’activité tout en sécurisant les actifs numériques de l’entreprise.

L’entreprise est réputée pour ses solutions de gouvernance des identités, de gestion des accès et de supervision des comptes à privilèges. Elle compte plus de 7500 clients dans le monde et ses outils gèrent plus de 125 millions d’identités.

Sebastien de la Tullaye, Directeur Général de One Identity France répond aux questions de Guy Hervier.

 

Sébastien de la Tullaye rappelle que l’augmentation des vols de données en 2019 a été d’environ 5% par mois et que les vols de données majeurs en 2019 ont augmenté de 25%.

Dans un tel contexte, Sebastien de la Tullaye revient sur l’importance essentielle des solutions IAM (Identity & Access Management) et sur la nécessité de disposer d’une véritable gestion des utilisateurs et de leur cycle de collaboration dans l’entreprise. Il évoque également le cas particulier des administrateurs qui nécessitent non seulement une gestion spéciale et dynamique au travers d’outils spécialistes (PAM – Priviledged Access Management) mais une véritable gouvernance avec des règles dynamiques qui permettent de changer de culture quant à la gestion de ces comptes..

Il revient enfin sur le rôle essentiel des outils d’analyse comportementale dans la sécurité des entreprises d’aujourd’hui.