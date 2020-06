L’interview vidéo de l’invité IT de la semaine est de retour cette semaine et pour inaugurer cette nouvelle formule nous recevons Alain Melon, Président Directeur Général d’HPE France.

Durant cette interview, Guy Hervier interroge Alain Melon sur les tendances marquantes dans cette période particulière et quelles leçons pour HPE France tirer de cette période. La transformation est-elle a réponse à la crise ?

La semaine dernière se déroulait l’événement HPE Discover, l’occasion de revenir avec Alain Melon sur les principales annonces notamment l’approfondissement de Greenlake, la stratégie Everything as a Service by 2022, La nouvelle offre logicielle Ezmeral.

Comme de nombreux acteurs du secteur HPE fait face à cette crise unique, Alain Melon précise la réponse et la stratégie de l’entreprise.

Guy Hervier et Alain évoque également le marché des supercalculateurs ou la concurrence se renforce.

Enfin ils reviennent sur l’initiative européenne Gaia-X et comment HPE se positionne par rapport à ce projet.

00:43 La tendance marquante dans cette période particulière ?

01:48 Quelles leçons pour HPE France de cette période ?

02:58 La transformation, la réponse à la crise ?

04:11 Retour sur Discover 2020 : GreenLake, où en est-on ?

07:02 Retour sur Discover 2020 : Everything as a Service by 2022

10:44 Retour sur Discover 2020 : La nouvelle offre logicielle Ezmeral

12:57 Les conteneurs un élément incontournable

13:34 Quelle stratégie pour HPE dans ce contexte de crise ?

15:14 HPE et le marché des Supercalcuateurs

00:43 Gaia-X et HPE, quelle convergence ?

Pour découvrir l’intégralité de l’interview visualisez la vidéo ci-dessous :