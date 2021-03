Un gigantesque incendie a intégralement détruit un datacenter et partiellement détruit un second sur le complexe d’OVHCloud à Strasbourg qui en regroupe quatre.

Panique chez OVHCloud et plus encore chez les clients de l’hébergeur. Toute la région SBG (Strasbourg) a dû être déconnectée après qu’un gigantesque incendie se soit déclaré sur le datacenter SBG2. Ce dernier a été intégralement détruit. Quatre des 12 salles de SBG1 ont également été détruites. SBG3 est toujours déconnecté à l’heure où nous écrivons ces lignes a été préservé des flammes par les pompiers et tous les serveurs sont apparemment indemnes. Des travaux sont en cours pour reconnecter le datacenter et relancer les serveurs au plus vite bien que pour l’instant OVHCloud ne soit pas en mesure de communiquer une date précise de redémarrage.

Seul SBG4 est sorti totalement indemne de l’incendie.

De nombreux clients qui n’ont pas prévu de PRA sur une autre région pour leurs services se trouvent aujourd’hui assez désemparés. Les équipes de support d’OVHCloud sont à l’œuvre pour les aider mais elles sont débordées par l’ampleur de l’accident et elles ne peuvent pas non plus faire de miracles. Beaucoup d’entreprises pensent qu’en basculant dans le cloud, elles peuvent s’épargner un PRA et que les infrastructures des hébergeurs sont pensées pour automatiquement intégralement basculer d’une région à l’autre en cas de soucis. Ce n’est pas le cas (notamment dans l’univers du IaaS et du PaaS). Et même si le cloud simplifie et facilite l‘élaboration de scénarios de continuité d’activité, ces plans doivent être construits, programmés et préparés préalablement… et budgétisés.

