Outil marketing et/ou RH, la solution proposée par Inersio s’est fixé pour objectif de faire valoriser le savoir-faire de nos entreprises à travers des visites virtuelles en vidéo 360° et 100% interactives.

Comment augmenter ma notoriété, me démarquer, moderniser mon image, améliorer ma rentabilité ou encore attirer de nouveaux talents et fidéliser mes collaborateurs ? Ces questions, toutes les entreprises se les sont posées à un moment ou à un autre. Outil marketing et/ou outil RH nouvelle génération, France Immersive propose une solution originale. Imaginée par Inersio, société fondée en 2019 à Aix-en-Provence, France immersive est une plateforme lancée en 2020 qui s’est fixé pour objectif de mettre en lumière le savoir-faire français et de faire découvrir la richesse et l’importance de notre tissu industriel à travers des visites virtuelles.

Usines, chais, ateliers de fabrication mais aussi sites touristiques d’exception… la société revendique déjà plus d’une centaine de clients qui ont fait appel à son dispositif de « visite immersive« . Spécialisée dans la fabrication du cognac, la maison Maxime Trijol propose ainsi de côtoyer ses alambics. Objectif : se démarquer dans un milieu très concurrentiel et toucher un plus large public à l’export. Désireuse d’attirer une nouvelle population sur son territoire, l’agglomération Arles-Crau-Camargue-Montagnette (ACCM) téléporte les visiteurs au cœur de son territoire d’exception. Héritiers d’un savoir-faire artisanal vieux d’un siècle dans le domaine de la maroquinerie et des bijoux, Les Georgettes ont décidé de moderniser leur image en invitant les clients dans les ateliers à travers une visite virtuelle qui met en évidence le côté humain de la fabrication de leurs produits.

Acteur engagé, membre du club d’entrepreneurs Forces Françaises de l’Industrie qui s’est fixé pour objectif de relancer l’industrialisation de la France, Raynaut Escorbiac, CEO de Inersio, espère à travers cette plateforme originale valoriser le Made In France. Dans une interview accordée à notre confère Libertymag, il déclare notamment vouloir « faire découvrir aux consommateurs que nous fabriquons encore plein de produits en France, et ce dans des domaines d’activités très variés, de l’industrie lourde à l’artisanat en passant par la culture, le tourisme et même l’agriculture. […] Étant moi-même chef d’entreprise en province, je me rends bien compte que lorsque mes prospects visitent ma société, mes performances commerciales sont largement meilleures que lorsque je me déplace seul chez eux ».

Conçues sous forme de solution de réalité virtuelle Web, les visites réalisées avec France Immersive ne nécessitent aucun casque. Une fois le storyboard défini, Inersio prend en charge le shooting photo, la réalisation des vidéos, l’ambiance sonore ou encore le montage et la postproduction avant de publier des visites réellement bluffantes sur la plateforme France Immersive, accessibles via un lien inséré sur le site du client.

