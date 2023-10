C’est le combat du siècle. Infogérance ou Gestion In House, pour les PME, la gestion efficace de l’informatique peut souvent être un défi de taille. Ce choix stratégique détermine non seulement l’efficacité opérationnelle, mais aussi la flexibilité et l’agilité de l’entreprise dans un monde numérique en constante évolution. Cet article examine attentivement ces deux modèles, explorant leurs avantages et leurs inconvénients pour aider les PME à prendre des décisions éclairées à ce sujet

Les 5 défis des PME dans la Gestion de leur infrastructure numérique

1. Les PME ont des ressources limitées

Les PME ont souvent des budgets restreints. Il est donc crucial pour elles de tirer le meilleur parti de chaque euro investi. L’infogérance offre l’avantage d’un coût prévisible et de l’accès à des services de qualité à un prix abordable, ce qui peut être particulièrement avantageux pour les PME cherchant à optimiser leurs dépenses.

2. Les PME ont besoin de flexibilité

Les PME doivent être agiles pour répondre rapidement aux opportunités du marché et aux défis concurrentiels. L’infogérance offre la flexibilité nécessaire pour adapter rapidement les services informatiques en fonction des besoins changeants de l’entreprise, ce qui est souvent difficile à réaliser en interne sans coûts excessifs.

3. Les PME ont des besoins évolutifs

La croissance rapide ou les fluctuations saisonnières peuvent poser des défis aux PME en termes d’évolutivité de leur infrastructure informatique. L’infogérance permet de facilement augmenter ou réduire la capacité informatique en rentrant en contact avec votre sous-traitant, garantissant que l’entreprise dispose toujours des ressources nécessaires sans investissements en matériel coûteux.

4. Les PME ont un devoir de Conformité

De nombreuses PME gèrent des données sensibles. Celles exerçant leur activité sur le territoire européen sont généralement soumisent au RGPD et doivent se conformer à des réglementations strictes en matière de protection des données. L’infogérance avec des partenaires certifiés peut aider les PME à se conformer aux normes, offrant ainsi une tranquillité d’esprit quant à la sécurité et à la conformité de leurs données.

5. Les PME ont besoin d’un support technique disponible

Les PME ont besoin d’un support technique réactif et fiable pour minimiser les temps d’arrêt et maintenir la productivité. Qu’on choisisse l’infogérance ou la gestion In-house, la disponibilité d’un support technique 24/7 est essentielle pour apporter une assistance rapide en cas de problèmes informatiques. Ce qui est indispensable pour les PME dépendant fortement de leur infrastructure informatique.

Infogérance : Externaliser pour Libérer Votre Entreprise

L’Infogérance et les PME font très bon ménage. Avec un accès immédiat à un savoir-faire spécialisé, souvent hors de portée en interne, les entreprises peuvent bénéficier de :

Réduction des coûts et Mise en Conformité Rapide : Externaliser signifie éviter les coûts liés au recrutement et à la formation de techniciens informatiques en interne. De plus, en collaborant avec des prestataires certifiés, les PME peuvent rapidement se mettre en conformité avec le RGPD, avec l’expertise des professionnels spécialisés dans ce domaine crucial.

Expertise et Accès à un Pool de Compétences : Faire appel à des professionnels de l’infogérance offre un accès direct à un large éventail de compétences, des experts en cybersécurité aux spécialistes de la conformité RGPD. Cela garantit que l’entreprise dispose des connaissances nécessaires pour faire face aux défis technologiques contemporains.

Flexibilité et focus sur le Cœur de Métier : L’Infogérance permet aux PME de se concentrer sur leur activité principale, en déchargeant les préoccupations informatiques. Cette flexibilité opérationnelle est essentielle pour l’innovation et la croissance.

Gestion In-House : Maîtrise et Contrôle en Interne

La Gestion In-House, où les PME conservent leur informatique en interne, offre un contrôle direct sur les opérations. Cette partie explore les aspects favorables de ce modèle :

Contrôle Direct : La gestion interne offre un contrôle immédiat et direct sur les processus informatiques.

Personnalisation des Solutions : Les PME ont la liberté de personnaliser leurs solutions selon leurs besoins spécifiques.

Confidentialité des Données : Les données sont maintenues en interne, assurant un niveau de confidentialité.

Cependant, les défis liés à la gestion in-house, comme la complexité des opérations et les exigences de sécurité croissantes, sont également explorés pour une vue équilibrée.

Critères de Choix entre Infogérance et Gestion In-House

Le choix entre Infogérance et Gestion In-House repose sur une évaluation attentive de plusieurs critères clés :

Analyse des coûts à Long Terme : Comparaison des coûts initiaux d’infogérance avec les dépenses à long terme liées à l’embauche et à la formation du personnel interne.

Exigences de sécurité et de Conformité : Évaluation des exigences spécifiques en matière de sécurité et de conformité, et recherche de prestataires d’infogérance certifiés qui peuvent garantir la conformité RGPD. Pour rappel, la conformité au RGPD est obligatoire si votre entreprise traite les données de ressortissants européens.

Flexibilité et Évolutivité : Considération de la capacité des solutions choisies à s’adapter aux besoins changeants de l’entreprise, tant en termes de croissance que de défis technologiques.

Pour de nombreuses PME, l’Infogérance se présente comme une solution complète et efficace. Elle offre non seulement l’accès immédiat à une expertise spécialisée, mais permet également une mise en conformité rapide avec les réglementations telles que le RGPD. En évaluant soigneusement leurs besoins spécifiques et en considérant les avantages tangibles de l’externalisation, les PME peuvent prendre la voie de l’infogérance pour libérer leur entreprise des contraintes informatiques, tout en assurant une sécurité, une conformité et une flexibilité optimales.