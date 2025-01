C’est l’heure de votre rendez-vous vidéo avec l’actualité IT. Au sommaire de ce numéro d’InfoNews Hebdo, de l’IA en standard dans Workspace, Office 365 ne survivra pas à Windows 10, Red Hat fait les yeux doux aux clients VMware, Ethernet se surpasse et l’IA peut vous cloner!

InfoNews Hebdo est le rendez-vous hebdomadaire qui décrypte l’actualité de l’informatique et des télécoms pour les professionnels du secteur. Dans cette édition, Jean-François Le Nilias et Guy Hervier analysent une actualité dominée par les enjeux de l’intelligence artificielle, depuis son intégration dans les suites bureautiques jusqu’à son impact sur la consommation énergétique mondiale.

Egalement au programme : le face-à-face stratégique entre Google et Microsoft sur l’IA dans leurs suites bureautiques, les changements majeurs dans le monde de la virtualisation, l’évolution impressionnante d’Ethernet, et les défis de sécurité liés à l’IA. Le dossier central aborde une préoccupation croissante : l’explosion de la consommation énergétique des data centers due à l’IA. L’émission se termine sur une note prospective avec l’annonce d’une matinale sur l’automatisation et une découverte étonnante : la création de clones numériques de personnalités humaines.



AU SOMMAIRE

EN BREF :

Google intègre l’IA dans Workspace

Google intègre Gemini dans Workspace avec une augmentation modérée de 2$ (de 12$ à 14$), contrairement à Microsoft qui facture Copilot séparément à environ 25€ par poste. Cette stratégie commerciale audacieuse pourrait influencer les négociations de licences Microsoft.

> Révolution de palais : Google intègre en standard l’IA dans Workspace

> IA : Google simplifie tout, Microsoft fait tout l’inverse

Fin de support Office 365 pour Windows 10

Microsoft annonce la fin du support d’Office 365 sur Windows 10 en octobre 2025, coïncidant avec la fin du support de Windows 10. Cependant, avec seulement 30% du parc migré vers Windows 11, cette transition pose des défis pour les entreprises.

Red Hat vise les déçus de VMware

Red Hat lance OpenShift Virtualization Engine pour attirer les clients déçus de VMware suite au rachat par Broadcom. Cette solution basée sur KubeVirt s’intègre avec les outils existants comme Ansible.

Ethernet à 1Tb/s

Ethernet continue son évolution avec la standardisation du 800 Gb/s en 2024 et des perspectives à 1,6 Tb/s pour 2025. Cette technologie cinquantenaire s’impose même dans les supercalculateurs, concurrençant InfiniBand.

Microsoft veille à l’utilisation de ses outils IA

Microsoft porte plainte en Virginie contre l’utilisation illégale de ses services IA (GPT-4 et DALL-E) sur Azure pour créer des deepfakes, soulevant des questions sur la responsabilité des fournisseurs d’IA.

> Microsoft porte plainte contre l’abus malveillant de ses services d’IA

> Microsoft crée une nouvelle méga-division dénommée « CoreAI »

> Microsoft lance ses Agents IA dans Copilot et une offre Copilot Chat illisible…

> IA : Google simplifie tout, Microsoft fait tout l’inverse

LE DOSSIER :

Vers une crise énergétique causée par l’IA

Schneider Electric présente quatre scénarios d’évolution de la consommation énergétique liée à l’IA d’ici 2030. Actuellement à 100 TWh, les prévisions varient entre 600 TWh (scénario sobre) et 1400 TWh (scénario d’abondance). Cette dernière projection nécessiterait l’équivalent de 25 EPR, illustrant l’ampleur des investissements nécessaires dans les infrastructures.

> Des datacenters bientôt en rupture d’électricité ?

> Les pénuries d’électricité menacent 40 % des centres de données d’IA d’ici 2027, selon Gartner

LE RENDEZ-VOUS ;

Matinale IT4B : IA et Automatisation

IT for Business organise une matinale le 5 février à 9h30 sur le thème « IA et automatisation vers une révolution des processus métiers » avec la participation de Cloudflare, Tungsten Automation et Myrto.

> Les Matinales IT For Business – Intelligence artificielle et automatisation : vers une révolution des processus métier

INSOLITE :

Création de clones grâce à l’IA

Des chercheurs de Google DeepMind et Stanford ont créé des clones IA de personnalités basés sur des interviews de deux heures. Sur un échantillon de plus de 1000 personnes, les résultats montrent 80% de correspondance avec les réponses des personnes réelles, ouvrant des perspectives révolutionnaires pour les études de marché et les sondages.