Au sommaire de ce nouvel épisode d’InformatiqueNews Hebdo, la roadmap ambitieuse de Pasqal, Windows à la sauce DMA, la France cible des cyberattaques, le télétravail, l’état du cloud de l’Etat…

Bienvenue dans votre émission hebdomadaire qui fait le tour de l’actualité IT. Animé comme il se doit par Jean-François Le Nilias et Guy Hervier, ce nouvel épisode surfe sur une multitude de sujets informatiques :

Windows : Microsoft adapte Windows aux nouvelles exigences européennes du DMA, mettant en avant des fonctionnalités telles que l’élimination du besoin d’un compte Microsoft pour se connecter et la suppression aisée d’applications telles que Edge et OneDrive.

IA : Autre annonce Microsoft cette semaine, l’IA Copilot dédiée à la cybersécurité est officiellement disponible. Elle vise à assister plutôt qu’à remplacer les experts et analystes cyber dans leurs décisions de sécurité.

Quantique : La start-up française Pascal promet 10 000 qubits d’ici 2026 et présente sa Roadmap quantique qui doit la conduire aux ordinateurs FTQC (Fault Tolerant Quantum Computer) vers 2028. Dans le même temps, Pasqal s’inscrit aussi dans le projet Proxima financé par la Direction générale de l’armement pour promouvoir l’informatique quantique en France.

Cloud : Deux ans après la doctrine « Cloud au Centre », L’état français affiche une adoption timide du cloud, avec des dépenses publiques bien inférieures à celles de pays comme l’Angleterre, tout en soulignant les défis liés à la souveraineté et la sécurité des données.

Cybersécurité : Deux incidents de sécurité notables ont animé la semaine en France : une attaque DDoS intense mais sans lourde conséquence sur le RIE de la DINUM et une fuite majeure de données de France Travail exposant les informations de 43 millions de Français.

Télétravail : Une étude de l’APEC révèle que la moitié des cadres seraient prêts à démissionner si le télétravail était supprimé, soulignant la nécessité d’une discipline personnelle et les défis de maintenir une culture d’entreprise à distance.

Pas « Green IT » : Une étude de Cast AI indique que les clusters Kubernetes n’utilisent que 13% de la capacité CPU et 20% de la mémoire, reflétant un problème de sur-provisionnement et de gestion inefficace des ressources.

Et on termine l’émission par le FIC 2024 qui n’est plus le Forum International de Cybersécurité mais s’appelle désormais Forum InCyber ainsi que par un grand bravo à Josselin Ollier du Groupe JJA élu DSI de l’année à l’occasion de la 25 ème édition des Trophées des DSI(N) de l’Année !

     

