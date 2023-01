Infortive, première Communauté de DSI de transition en France, élargit sa Communauté. Elle accueille trois nouveaux DSI de transition IT : Jean-Marc Darrigol, Cyrille Elsen et Loïc Mathieu.

Manager la transformation, le changement dans les Directions de Systèmes d’Information, c’est la mission des managers de transition d’Infortive. Infortive Transition a été créée par des DSI de Transition, persuadés que les Systèmes d’Information sont au cœur de la stratégie de l’entreprise. Elle propose aux entreprises des managers de transition IT pour accélérer leur transformation digitale, mener des projets de transformation, gérer des crises, assurer un intérim au pied levé…Les dirigeants d’Infortive, anciens DSI de transition, s’appuient sur leur expérience de terrain pour sélectionner les meilleurs managers et les accompagner tout au long de leur mission.

Infortive anime la première communauté de DSI/CTO de transition en France sur laquelle elle s’appuie. Cette communauté est porteuse d’une intelligence collective et répond aux besoins de progrès et d’échanges de ses membres.

La communauté Infortive renouvelle de manière très volontariste sa politique de cooptation. L’arrivée de ces 3 nouveaux membres vient renforcer l’équipe de 70 managers de transition SI. Ces profils apportent leur expertise et renforcent la présence du réseau Infortive en région Rhône- Alpes.

La communauté Infortive se réjouit de pouvoir accueillir 3 nouveaux membres :

Jean-Marc Darrigol

Ingénieur ENSIMAG, avec 30 ans d’expérience dans le développement logiciel et le pilotage d’équipes techniques ou opérationnelles au sein d’entreprises de tailles variées, grands groupes, PME, start-ups et scale-ups. Ses domaines de prédilection sont la transformation numérique, le software, le e-commerce et la cybersécurité.

Grâce à sa bonne sensibilité business et sa forte culture digitale, il répond aux besoins des entreprises sur le delivery et la satisfaction des clients internes et externes, en proximité avec la direction générale et les métiers. Ses références : Crédit Agricole, Région Auvergne-Rhône-Alpes, Yahoo, Kelkoo, Viadeo.

Cyrille Elsen

Ingénieur Centrale Paris, avec trente ans d’expérience dans le développement logiciel, la production informatique et la vente de solutions technologiques. Son domaine de prédilection est la transformation dans des contextes exigeants

(retournement, (hyper)-croissance, disruption technologique ou business), lorsque informatique et métiers/business doivent œuvrer de concert.Il est membre du cluster EDEN (Réseau Européen des Entreprises de Défense) et du CESIN (Club des Experts de la Sécurité de l’Information et du Numérique). Ses références : Serenicity, Groupe Casino, Nokia…

Loïc Mathieu

“Nous sommes heureux d’accueillir ces nouveaux membres qui sont une véritable valeur ajoutée pour notre communauté de Managers de Transition IT. L’élargissement de notre communauté est un excellent signe qui témoigne de notre capacité à fédérer des experts du métier de grande qualité.” Pierre Fauquenot