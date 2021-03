Durant la pandémie, les entreprises ont accéléré la dématérialisation de leurs infrastructures pour permettre à leurs activités de continuer. Cet élan devrait se poursuivre dans les prochaines années, et les innovations à base d’IA et d’AR entrent peu à peu dans le quotidien des usagers.

Même une fois résorbés, les effets de la pandémie continueront à se faire sentir, si ce n’est sur le monde, du moins sur le monde du travail. La Covid 19 a en effet profondément transformé le sentiment de besoin en nouvelles technologies. Là où les entreprises voulaient auparavant qu’une technologie soit considérée comme parfaitement aboutie avant de l’adopter, une telle frilosité ne leur est aujourd’hui plus permise, et la vitesse de déploiement des innovations devrait considérablement s’accélérer.

Le boom des technologies collaboratives

Portées par leurs améliorations continuelles, les technologies collaboratives vont prendre une place incontournable au sein des entreprises du « monde d’après ». Peu avant le début de la pandémie, celles qui s’équipaient des dernières innovations étaient d’ores et déjà les plus performantes, dans un monde du travail en pleine disruption. Lors du premier confinement, ce sont donc bien entendu elles qui ont le mieux su tirer parti du brusque passage au 100 % télétravail, en réussissant notamment à garder leur activité ouverte. Les entreprises aux infrastructures moins avancées ont, pour leur part, dû procéder à un basculement d’urgence, souvent compliqué par les normes en matière de protection des données, qu’elles traitent ou détiennent, et qui sont souvent sensibles.

Du physique au digital

Bon gré mal gré, les entreprises se sont largement mises au télétravail et conserveront cette pratique, même après le retour à la normale. Les prochaines années verront donc la naissance d’un modèle hybride, entre présentiel et distanciel. Les entreprises qui n’en sont pas encore équipées vont donc inévitablement devoir bâtir des infrastructures à même de leur permettre de permuter facilement du physique au digital… et cette fois pour de bon. On ne reviendra pas au monde d’avant : que les entreprises l’acceptent déjà ou pas encore tout à fait, l’hybridation est la nouvelle norme.

Former les collaborateurs à distance

Même avec l’arrivée du vaccin, les effets de la pandémie vont continuer à se faire sentir pendant une grande partie de l’année 2021, et les entreprises devront encore recourir largement aux solutions de télétravail. Comme les épisodes de confinement l’ont démontré, cet usage présente un vrai défi pour « onboarder » (accueillir) et former à distance de nouveaux collaborateurs. Face à ce problème, les solutions se sont bien entendu multipliées, et les technologies collaboratives déjà utilisées continueront d’accompagner les nouveaux arrivants afin de les former aux usages propres à l’entreprise.

Les technologies embarquées, la nouvelle norme

Si tous les secteurs ont été touchés différemment par la pandémie, peu ont ressenti un besoin aussi criant en innovations, pour continuer à fonctionner, que ceux qui ne pouvaient pas être dématérialisés à 100 %. Ce contexte les a en effet confrontés à un double défi : poursuivre leur activité et donc leurs interventions sur le terrain tout en garantissant la sécurité sanitaire de leurs employés. Très logiquement, ce sont les entreprises du retail qui ont été les plus concernées, et à travers elles toutes celles qui interviennent dans la chaîne de production. Celles qui possédaient déjà des outils de technologies embarquées ont pu continuer leur activité et les autres (du moins celles qui en avaient les moyens) se sont équipées en urgence d’accessoires de type Smart Glasses.

En découvrant que ces outils boostaient la productivité des travailleurs sur le terrain, elles ont fait s’envoler les ventes d’équipements et technologies embarquées, qui devraient continuer à voir leur adoption se poursuivre largement. Il en va de même pour la réalité augmentée (AR), désormais paradigme de connectivité dès qu’il s’agit de fournir des instructions aux travailleurs sur le terrain. À chaque fois qu’une compétence de pointe est requise, le recours à l’AR permet de faire intervenir l’expert nécessaire où qu’il se trouve.

Les choix technologiques des entreprises influencent directement les consommateurs, et leur adoption par ces derniers. À mesure que ces technologies prennent pleinement leur place dans l’environnement de travail, la marche suivra dans les foyers où la réalité augmentée, de pair avec l’IoT, devrait progressivement se répandre. Mais, pour une adoption massive, il faudra d’abord régler un problème majeur : celui de la disponibilité des réparateurs et donc bien entendu de leur formation à ces nouveaux outils.

___________________

Par Dr. Hendrik Witt, Executive Vice President Augmented Reality de TeamViewer