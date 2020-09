Intalio annonce Case, sa nouvelle plateforme unifiée de bout en bout pour collecter, partager et traiter tous les documents de l’entreprise. Pour rappel, plus de 60% des informations entrant dans une entreprise, ou une administration publique, sont des documents papiers ou numériques.

La solution comprend un modeleur de processus qui intègre toutes les fonctionnalités de l’application grâce à une interface graphique intuitive. Cette dernière permet la création de workflows et de formulaires ; le traitement des erreurs ; la gestion de modèles et d’activités ainsi qu’un programmateur de workflows et de règles de gestion.

Les utilisateurs ont accès à un portail client intuitif qui leur donne accès à de nombreuses fonctionnalités (page d’accueil, signature électronique, liste des tâches…) et ce depuis n’importe quel appareil (ordinateurs, smartphones…) ou via une application (sur iOS et Android).

Le moteur d’orchestration, avec un script pré-codé et intégré à Intalio Case, facilite la création d’un workflow et le passage d’une tâche à l’autre. Il permet également de gérer et contrôler les activités dans un processus et de déterminer quelle activité doit être déplacée ou reportée.

La console d’administration facilite la configuration pour les administrateurs IT qui peuvent définir les droits d’accès aux documents et définir des utilisateurs avec différents niveaux de granularité.

Enfin, la gestion des rapports et l’intégration de l’interface donnent aux managers une vue d’ensemble des projets et des tâches pour permettre une prise de décision rapide.

Antoine Hraoui, PDG de l’entreprise, explique : « Quelques mois après la crise du Covid-19 qui a imposé la distanciation sociale et le confinement, les entreprises ont dû s’adapter en maintenant le lien entre leurs salariés et en fidélisant leurs clients. Intalio Case aidera les organisations, et ce peu importe leur secteur d’activité, à créer plus facilement des workflows et applications orientées processus afin d’optimiser leur productivité et la collaboration ».

