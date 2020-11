En introduisant sa nouvelle architecture graphique Xe, Intel cherchait à rattraper au moins en partie son évident retard sur Intel et AMD en matière d’accélération graphique 3D. D’abord introduite au cœur même de ses processeurs mobiles Intel Core i de 11 ème génération (Tiger Lake), l’architecture Xe a aussi été déclinée sous forme de « Discrete GPU » pour PC (Iris Xe MAX).

Intel annonce cette semaine la décliner pour les serveurs avec un GPU à basse consommation énergétique, dénommé Intel Server GPU. Mais alors qu’AMD et NVidia parlent beaucoup d’IA et de VDI pour leurs GPU serveurs, Intel y voit un usage assez différent : le cloud gaming.

En effet, l’éditeur annonce une carte H3C XG310 embarquant quatre Intel Server GPUs. Selon le fondeur, deux cartes XG310 placées dans un même serveur à base de Xeon Scalable permettraient d’animer 100 jeux Android en streaming simultanément. Voilà un usage bien atypique ! Même si de tels services existent effectivement en Chine, les services américains de streaming de jeux comme Stadia, xCloud ou Luna streament plutôt des titres PC ou consoles. On est en tout cas très loin des usages IA pour lesquels les GPU sont de plus en plus souvent embarqués sur les serveurs.

Parallèlement, Intel a confirmé la disponibilité en décembre de son SDK « OneAPI » qui cherche faire disparaître côté développeur la notion de CPU, GPU et FPGA pour ne plus embrasser que le concept de « xPU », la bibliothèque OneAPI se chargeant d’exploiter au mieux ce qui existe sur la machine. Ce kit est destiné à la création d’applications « data-centric »