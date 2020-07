Interxion, l’un des principaux fournisseurs de solutions de datacenters de colocation, poursuit sa croissance en Europe et annonce l’ouverture de la première phase de MRS3, son troisième datacenter dans la région de Marseille.

Le choix de cette nouvelle implantation est loin d’être anodin. Marseille sert aujourd’hui de gigantesque hub numérique reliant 4,5 milliards d’utilisateurs cloud et média numérique à travers l’Europe, l’Afrique, le Moyen-Orient et l’Asie. Le campus marseillais se trouve en effet au cœur de l’industrie mondiale des câbles sous-marins : 14 câbles sont actuellement reliés à la ville, avec le projet d’en voir 5 à 10 supplémentaires connectés dans les cinq prochaines années. Plus de 150 fournisseurs de services réseau y sont désormais implantés.

Ce datacenter ultramoderne est alimenté à 100% par des sources d’énergie renouvelable et bénéficie d’un refroidissement issu d’une source d’eau non potable et non utilisée provenant d’anciennes mines de Gardanne. Les calories évacuées seront récupérées pour le chauffage des logements et bureaux du nouveau quartier Euroméditerranée.

Anecdote amusante, MRS3 est bâti sur l’ancienne base allemande Martha de sous-marins durant la seconde mondiale. Un bâtiment quasi indestructible qui a été réhabilité. Le résultat est une structure architecturale unique abritant un data center de 16,5 mégawatts et d’approximativement 7 100 mètres carrés d’espace informatique entièrement équipé. MRS3 sera déployé en trois étapes. La première phase ouverte ce jour couvre environ 2 300 mètres carrés et sera suivie de deux autres phases dont la livraison est prévue courant 2021.