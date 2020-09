Intuiz+, la plateforme lancée en 2011 par Altares, fournit des informations fiables, précises et exhaustives sur la santé économique de 22 millions d’entreprises françaises. Outre des données identitaires et légales, elle fournit des données financières, des informations sur les dirigeants et les liens capitalistiques ainsi que des évaluations.

Le nouveau module Pilotage ajoute une analyse personnalisée du risque client. Le logiciel assure le croisement des données fournies par la plateforme avec celles dont l’entreprise dispose déjà en interne. Grâce à la combinaison de ces deux types de données, les entreprises obtiennent immédiatement un classement de leurs clients par niveau de risque et par retard de paiement. Une vision globale qui leur permet de mieux gérer leur portefeuille mais également de saisir de nouvelles opportunités de croissance en fidélisant notamment les clients qui présentent un risque faible de défaillance et un bon comportement de paiement.

En complément, le nouveau module Décision aidera, selon le paramétrage propre à chaque entreprise, les responsables et décideurs financiers à formaliser et uniformiser leurs choix. La souplesse de la solution, facilement adaptable, permet de modifier très rapidement les critères d’octroi et les niveaux d’encours accordés aux clients.

Les 2 modules sont accessibles directement sur la plateforme Intuiz+.