Faire parler la donnée est une nécessité pour n’importe quelle entreprise, quelle que soit sa taille. Pourtant, seulement 9% des entreprises françaises ont recours aux outils d’analyse prédictive.

La startup française Invenis s’est spécialisée sur le marché des PME et ETI. Crée en 2015, elle ambitionne de les aider à devenir « Data-Driven » en permettant aux Business Analysts et équipes métiers de réaliser des analyses prédictives sur toutes leurs données, en toute autonomie, grâce aux technologies de Big Data et d’IA rendues simples d’utilisation.

Elle propose ainsi une solution de Data Science en mode SaaS, sans codage (No-Code), pour permettre aux analystes et experts métier d’être autonomes même s’ils n’ont aucune compétence préalable en la matière.

Constituée d’une équipe de 20 collaborateurs, la jeune pousse, jusque-là financée sur fonds propres, annonce une levée de fonds de 3 millions d’euros, dont deux millions auprès du Crédit Mutuel Innovation. Un apport qui vise à imposer la startup comme une référence de la Business Intelligence Augmentée sur les marchés des PME et qui servira à accélérer sa stratégie d’expansion commerciale.