Les espaces de travail hybrides offrent aux organisations la souplesse et l’agilité nécessaires pour répondre à l’évolution constante de l’environnement des entreprises et permettent aux activités commerciales de se poursuivre malgré les perturbations économiques et sociales. En outre, ils offrent aux collaborateurs des avantages tels qu’un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée, une réduction du temps de trajet et la possibilité de vivre loin des grands centres urbains. Dans une perspective à long terme, les espaces de travail hybrides offrent une résilience et une évolutivité accrues dans un monde en évolution rapide.

Désormais, les organisations ont la possibilité de configurer leurs environnements de travail hybrides qui profitent aux employés et à l’entreprise, tout en étant à l’épreuve d’autres évènements majeurs. Pour ce faire, les chefs d’entreprise doivent adopter une approche stratégique pour mettre en œuvre leur environnement de travail hybride, en identifiant les nouvelles technologies et les nouveaux services dont ils ont besoin pour favoriser la productivité, la connectivité et la sécurité dans cette nouvelle façon de travailler.

