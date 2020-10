Transatel, membre du groupe NTT et spécialiste de la connectivité cellulaire sécurisée, et Ledger, expert dans le cryptage des données pour la blockchain se sont vu décerner l’IoT Award pour l’objet le « plus compliant » à l’occasion du salon IoT et M2M.

L’association des 2 entreprises autour d’un projet commun a été réalisée en réponse à l’appel d’offre d’un géant de l’énergie européen. La demande portait sur une solution permettant la certification et traçabilité des énergies renouvelables distribuée sur l’Ancien Continent.

Le jury a particulièrement remarqué la flexibilité et l’agilité de la solution qui permet d’effectuer une seule intégration entre les serveurs de Ledger et ceux de Transatel pour un déploiement à l’échelle de la planète. Plus précisément, les Ledger Origin Oracles collectent les données directement sur les nombreux lieux de production d’énergie renouvelable. Ces données sont agrégées par une passerelle Ledger Origin Field Gateway nécessitant une carte SIM de Transatel, afin d’être acheminées en toute sécurité sur des serveurs cloud de Ledger.