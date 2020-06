Fondé par un ancien membre du GIGN et, donc, spécialisé dans la sécurité et la sûreté, le cabinet de conseil Iremos vient de racheter R/D/I/+, une société bien connue dans les mondes de l’Industrie et de la Défense pour son logiciel Thom’AS.

Ce programme est destiné aux entreprises accédant, détenant et plus généralement manipulant des Informations et Supports Classifiés (ISC) et les aide à gérer leurs informations sensibles, que ce soit plus particulièrement l’habilitation des personnels, les annexes de sécurité ou la conformité des documents aux attentes des autorités.

Thom’AS assure la traçabilité des ISC, permet de gagner en productivité dans les tâches réglementaires et facilite la mise en œuvre de dispositifs de contrôle. L’automatisation des échanges de mails avec Sophia (synergie pour l’optimisation des procédures d’habilitation des industries et de l’administration) pour la gestion des habilitations et des contrôles élémentaires permet également de supprimer de nombreuses saisies. Des mécanismes de non répudiation sont intégrés, ce qui facilite les échanges lors des contrôles en matière de protection du Secret de Défense opérés par la Direction du Renseignement et de la Sécurité de la Défense .

Thom’AS est déjà déployé sur environ 200 sites sensibles.