La pandémie de COVID-19 contraint de nombreuses entreprises à opter pour le télétravail. Au-delà de grandes sociétés telles qu’Amazon, Apple, Google, Twitter, Iron Mountain et Airbnb, des entreprises qui n’avaient jamais auparavant envisagé le télétravail demandent ou imposent à ceux de leurs collaborateurs qui le peuvent de travailler depuis chez eux.

Si les bureaux de la plupart des entreprises sont dotés de systèmes qui garantissent la sécurité et la conformité des communications de leurs collaborateurs, ces protections ne sont pas toujours déployées pour les télétravailleurs en cette période de pandémie de COVID-19.

Voici cinq astuces pour préserver la conformité de vos communications d’entreprise lorsque vos collaborateurs travaillent depuis chez eux.

VÉRIFIEZ L’ARCHIVAGE AUTOMATISÉ DES COMMUNICATIONS

Les secteurs réglementés, les services financiers par exemple, sont régis par des lois spécifiques qui imposent un archivage bien précis des communications. Bien que les secteurs non réglementés n’aient pas les mêmes contraintes, il est judicieux de s’assurer que les protocoles établis par l’entreprise sont respectés. Cependant, comme le souligne un article du blog JD Supra, l’archivage des communications exige davantage qu’un simple paramétrage d’un système dont on ne se soucie plus ensuite. Il vous faut superviser l’archivage automatisé pour vous assurer que rien ne lui échappe.

PROTÉGEZ-VOUS CONTRE LES FUITES DE DONNÉES

Il est probable que les télétravailleurs iront sur les réseaux sociaux, lesquels sont faciles à compromettre. Comme l’a rapporté BBC News, des comptes Facebook ont été temporairement piratés en février. Utilisez des solutions logicielles qui génèrent des alertes automatiques en cas de risques de sécurité potentiels pour les publications sur les réseaux sociaux.

VÉRIFIEZ QUE LES SOLUTIONS DE COMMUNICATION FONCTIONNENT BIEN SUR DIFFÉRENTS ÉQUIPEMENTS

Vous aurez beau fournir d’excellents équipements d’entreprise à vos collaborateurs, ça ne les empêchera probablement pas d’utiliser également leurs propres appareils. C’est pourquoi tant d’entreprises ont adopté des politiques BYOD (« apportez votre équipement personnel ») sur le lieu de travail. Il est recommandé d’utiliser une infrastructure de bureau virtuel, un anti-virus et d’autres logiciels de protection et de définir des politiques claires quant à l’utilisation des équipements personnels à des fins professionnelles.

UTILISEZ DES SOLUTIONS CONFORMES AUX RÉGLEMENTATIONS MONDIALES

De nombreuses entreprises sont présentes à l’international et notamment en France. Choisissez des solutions de communication qui garantissent la conformité au Règlement général sur la protection des données (RGPD) ainsi qu’aux réglementations françaises.

CONSULTEZ UN EXPERT

Vérifier la sécurité et la conformité des collaborateurs qui passent d’un environnement interne à l’entreprise à un environnement de télétravail total ou hybride (à distance et sur site donc) peut s’avérer une tâche ardue. Prenez conseil auprès d’un expert pour établir les bonnes pratiques de sécurité de l’information pour votre entreprise.