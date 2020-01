L’informatique quantique promet un changement d’échelle dans les capacités de calcul des ordinateurs : faire en quelques minutes ce qui prendrait des centaines ou des milliers d’années à des supercalculateurs classiques.

Mais elle est aussi porteuse d’une grande crainte. Celle de voir s’effondrer tous nos mécanismes de chiffrements et de protection des données. L’algorithme quantique de Shor permet en effet de dériver une clé privée depuis sa clé publique et ainsi de déjouer tous nos protocoles de chiffrement à commencer par ceux utilisés pour protéger les achats en ligne et les transferts de données sur Internet. Reste à disposer d’un ordinateur de quelques centaines de Qubits pour l’exécuter, ce qui n’est pas encore le cas mais pourrait l’être à l’avenir.

Pour de nombreux experts en sécurité, il est urgent de commencer dès à présent à mettre en place des méthodes de chiffrement et de protection qui résisteront à l’arrivée des supercalculateurs quantiques.

Isara est l’une des 36 startups « Game Changers » mises en évidence dans le dernier rapport de CB Insights et l’une des 3 mises en lumière dans le domaine du chiffrement quantique. Cette startup canadienne a développé une technologie (ISARA Catalyst) et un toolkit pour développeurs (ISARA Radiate Quantum-Safe) qui, utilisés conjointement, permettent de coder et implémenter des solutions de sécurité à la fois compatibles avec les mesures de sécurité actuelles mais surtout résistantes à l’ère quantique.

Avec Isara, il devient possible de chiffrer les transmissions de données et les informations les plus confidentielles avec l’assurance que les ordinateurs quantiques ne pourront contourner les protections.

Et Isara vient de démontrer ses technologies lors du CES de Las Vegas en les intégrant dans une voiture de luxe, la Karma Revero GT. Les solutions d’Isara y sont mises en œuvre pour chiffrer les communications entre le système embarqué du véhicule et le cloud qui l’alimente en mises à jour des firmwares et en informations routières notamment. L’objectif est de démontrer que ces technologies peuvent être implantées dès aujourd’hui dans les véhicules autonomes pour leur permettre d’échanger des informations et de récupérer des données cloud sans risque de voir ces protocoles être cassés par les ordinateurs quantiques.

