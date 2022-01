Itesoft, spécialiste de la digitalisation des processus métier, renforce son dispositif de lutte contre la fraude avec de nouveaux contrôles de l’identité bancaires via les solutions développées par la Deeptech StreamMind.

Alors que deux entreprises sur trois ont subi au moins une tentative de fraude en 2021, ce service permet aux clients de l’éditeur de bénéficier au sein de leurs processus métiers d’un contrôle automatique et en temps réel des identifiants bancaires des clients et fournisseurs dès lors qu’un nouveau document type RIB, factures ou tout autre pièce comportant un IBAN est reçu.

Un tel contrôle est devenu indispensable. Dans 56% des cas de fraudes observées, c’est le document (facture, RIB) qui est mis en cause.

Disposant d’une bibliothèque unique de plus d’une centaine de documents (identité, bancaire, revenu, domicile, IARD, santé…), de plus de 150 contrôles pré-paramétrés, mais aussi de certaines exclusivités telle que la détection d’altération suspicieuse des images (Altermetry), Itesoft enrichit ainsi son offre de détection des risques de fraude et de non-conformité.

Arnaud Tuffery, directeur Détection chez Itesoft, indique : « Dans le contexte actuel d’accélération des échanges digitaux, les organisations font face à une recrudescence des risques de fraude notamment via la falsification de RIB ou d’IBAN sur de nombreux documents. Nous sommes très fiers de pouvoir proposer à nos clients en France ce nouveau contrôle de coordonnées bancaires au sein de nos offres de digitalisation des processus métier par le biais de Fraud Detection as a Service. ».