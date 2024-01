ITQ a commencé à se déployer en France en 2023. Pouvez-vous présenter le groupe et ses activités ?

Florian Casse, lead consultant ITQ : ITQ est un fournisseur de solutions informatiques qui a été créé en 2001 et qui s’est spécialisé depuis 2010 sur les solutions VMware by Broadcom et son écosystème. Ce long historique de collaboration a permis au groupe d’atteindre le plus haut niveau de partenariat avec VMware.

ITQ est ainsi en mesure d’apporter un accompagnement de bout en bout des grands projets de transformation des clients, soutenue par une expertise certifiée sur l’ensemble de son portefeuille de virtualisation et de cloud hybride.

Fondé en Hollande, ITQ opère au Benelux et en Allemagne. Le lancement en France constitue un élément majeur de la stratégie d’expansion dans la région EMEA.

Nos études ont démontré un fort besoin d’expertise et d’accompagnement sur ce marché qui se retrouve être un des plus dynamique juste derrière l’Allemagne.

En tant que Lead Consultant, vous êtes en charge de la constitution de l’équipe. Où en êtes-vous et quels sont les profils que vous recherchez ?

Florian Casse : Nos recrutements portent exclusivement sur des profils de consultants seniors et d’architectes. D’ici fin avril nous serons déjà 5 et notre objectif est de développer l’équipe avec un rythme et une croissance d’un recrutement par trimestre.

Cela nous permettrait ainsi de disposer d’une force de 20 experts basés en France d’ici 2026.

Bien que l’équipe soit fraichement constituée, nous avons pu bénéficier de tout l’appui nécessaire du groupe qui a préparé l’arrivée sur le marché français grâce aux équipes francophones basées en Belgique et au Luxembourg. Pouvoir disposer d’un pool de ressources techniques et commerciales d’une vingtaine de personnes et surtout d’une équipe dédiée VMware by Broadcom de plus de 120 consultants experts est un atout indéniable lors d’un démarrage.

Quels sont précisément vos domaines d’expertise ?

Florian Casse : ITQ fait partie des rares partenaires de VMware by Broadcom en Europe à avoir obtenu l’ensemble des VMware Master Services Competencies, ce qui atteste du plus haut niveau de formation sur chacune de ces compétences et d’une qualité de déploiement validée par les clients. Ces compétences portent sur le socle d’infrastructure VMware Cloud Foundation (VCF), la virtualisation des centres de données et du réseau afin de fournir une plateforme Cloud privée et hybride ; les applications modernes cloud native afin de supporter la transformation numériques via des développements plus agiles ; l’automatisation afin d’industrialiser la consommation des plateformes ; l’espace de travail numérique afin d’augmenter l’expérience utilisateur tout en renforçant la sécurité ; et les cloud publiques afin d’étendre les plateformes privées dans un mode élastique. Notre portfolio comprend par ailleurs une large gamme de services de support, de sécurité et gérés pour une approche de parcours complet.

Comment se concrétise cette approche de bout en bout pour vos clients ?

Florian Casse : Elle passe en amont par une analyse très approfondie de leurs activités pour que les technologies retenues soient parfaitement alignées avec les besoins et les objectifs de leur organisation. Après la définition de la solution, nous sommes donc en capacité d’assurer la livraison du projet technique tout en ayant la possibilité de proposer en amont la vente de licences VMware by Broadcom et de matériel en tant que partenaire Dell Technologies.

Tout déploiement peut être associé à la couverture des besoins du « day two », nos services managés sont en mesure d’opérer l’ensemble de la pile technologique, ainsi que du conseil sur l’automatisation et l’amélioration continue de l’infrastructure.

Au-delà de la technologie, nous sommes aussi soucieux de ce que l’on pourrait appeler le changement de « mindset » chez les clients. Il implique des évolutions dans l’organisation et les méthodes de travail des équipes pour lesquelles nous apportons aussi notre expertise. Nous établissons une relation de confiance solide pour que le client voit en nous le « trusted advisor » avec lequel il aura le bon conseil et la bonne expertise.

Quels sont les sujets importants du moment pour vos clients français ?

Florian Casse : Du coté éditeur d’abord, on voit que VMware by Broadcom rationnalise sa gamme avec une attention toute particulière pour VMware Cloud Foundation (VCF) et l’infrastructure de cloud hybride. L’idée derrière cela est que les clients qui ont déjà déployé en interne la suite logicielle de VMware peuvent retrouver ce même type de solution chez les hyperscalers. Ils ont ainsi la garantie d’avoir un socle standard qui leur permet de porter leurs charges de travail d’un prestataire à l’autre, en fonction des besoins technologiques ou des conditions tarifaires.

C’est vraiment le sujet central pour nos clients et c’est notre cœur d’expertise de les accompagner pour assurer la continuité des infrastructures avec les différents fournisseurs de Cloud. Notre équipe spécialisée native cloud les aide également à optimiser la consommation des services proposés par les différents hyperscalers.

Nous sommes également très sollicités sur notre expertise VMware Tanzu pour le déploiement d’infrastructure Kubernetes à l’échelle de l’entreprise et l’accompagnement autour de ces solutions, ainsi que sur VMware Aria pour toute la partie automatisation de l’infrastructure multicloud.

Vos clients s’inquiètent-ils du rachat de VMware par Broadcom ?

Florian Casse : Le rachat a soulevé beaucoup de questions mais les dernières annonces semblent aller dans la bonne direction. Je pense que la rationalisation des offres est une bonne chose, pour les clients comme pour les partenaires, elle vient simplifier un portefeuille qui était devenu trop complexe.

Une autre inquiétude portait sur le risque d’augmentations de prix. On observe toutefois qu’avec le passage à un mode souscription, Broadcom a promis des avantages tarifaires, qui peuvent aller jusqu’à une réduction de moitié pour les suites autour de VCF, qui est le cœur du réacteur. Bien qu’ITQ apporte un rôle de conseil autour des licences et de leur mode de consommation, c’est avant tout l’intérêt du produit et la valeur que cela peut apporter au client qui est notre objectif premier.

