Après avoir déployé du Modern Management* chez quelques grands comptes du CAC 40 et des entreprises de taille intermédiaire, ITS Ibelem crée le Mois du Modern Managementpour guider les professionnels de l’Informatique dans la mise en place de cette nouvelle façon de centralisée les postes de travail (smartphone, PC Portable, tablette) via Windows 10.

Ainsi, du 1er au 30 Septembre, ITS Ibelem propose aux inscrits des contenus – livre blanc, guides, infographie, articles, vidéos et webinar – pour répondre à la problématique qui persiste depuis 2 ans : Comment gérer l’ensemble des postes de travail d’une entreprise depuis une seule et unique console tout en donnant davantage de mobilité aux collaborateurs ?

Au programme de ce mois du Modern Management

Lundi 06 Septembre – Livre Blanc

Lundi 13 Septembre – Inscription au webinar Dell Technologies x ITS Ibelem

Lundi 20 Septembre – Guides

Lundi 27 Septembre – Infographie

Mardi 28 Septembre – Webinar Dell Technologies x ITS Ibelem

Tous les Mardis – Vidéos (Uniquement LinkedIn)

Tous les Vendredis – Articles (Uniquement LinkedIn)

Lien pour s’inscrire : https://forms.gle/LjCApncshW9TYKGJ9

*Le Modern Management permet de gérer les différents postes de travail et smartphones d’une entreprise de façon centralisé tout en donnant davantage de mobilité aux collaborateurs.