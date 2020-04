Nous avons appris cette semaine le décès du mathématicien John H. Conway à l’âge de 82 ans des suites de complications provoquées par le coronavirus COVID-19.

Son nom et l’une de ses trouvailles ont marqué toute une génération de développeurs.

Dans les années 70 et 80, tout étudiant en programmation était forcément confronté durant son cycle d’apprentissage à recréer l’algorithme du « Game of Life » de John H. Conway.

Inventé en 1970, ce jeu sans joueur et totalement automatique consiste à voir évoluer un ensemble de cellules « dessiné » par l’utilisateur et observer son évolution en fonction de 4 règles de vie et des interactions complexes qu’elles engendrent au fil du temps.

Conçue comme une récréation mathématique, le concept était aussi une excellente introduction à la programmation récursive et a fait s’arracher bien des cheveux aux étudiants informatiques sur le langage Prolog notamment.

Dans une vidéo YouTube, John Conway revenait sur les origines de ce jeu de la vie…