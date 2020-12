Juniper est dans la dernière ligne droite pour devenir le propriétaire du spécialiste de l’automatisation des réseaux et des réseaux basés sur l’intention (Intent Bases Networks) Apstra.

Il s’agit principalement pour le constructeur d’acquérir une technologie basée sur l’IA qui permet d’augmenter le niveau d’automatisation, notamment au cœur des data centers. Les architectes réseau de ces infrastructures définissent les objectifs fonctionnels et les solutions Apstra mises en œuvre s’assurent que ces intentions sont effectivement atteintes. L’IA permet à la fois la fourniture d’informations proactives mais également l’identification et la correction des problèmes et incidents détectés.

David Cheriton, CEO d’Apstra, explique que « Grâce à l’automatisation continue, à la validation et aux opérations de réseau autonome, l’IT peut se concentrer sur des problèmes stratégiques et éviter de passer du temps sur la configuration du réseau et le dépannage. Cependant, la mise en oeuvre de cette vision n’est pas une mince affaire étant donné la multitude d’états sur un ensemble hétérogène de dispositifs, de protocoles et d’interfaces. De plus, il y a de nombreuses influences extérieures qui affectent le trafic utilisateur, les conditions du réseau et la sécurité. Nous avons fondé Apstra il y a six ans pour résoudre ce problème. Nos solutions automatisées permettent aux ingénieurs de se focaliser là où est leur valeur ajoutée, sans perdre de temps sur la configuration du réseau et la résolution des problèmes et en évitant l’écueil toujours possible de l’erreur humaine. ».

Selon lui, « combiner Apstra et Juniper est une bonne chose. D’abord parce que nos visions et nos missions sont alignées : apporter simplicité aux opérations réseaux grâce à l’IA et l’automatisation. Ensuite parce que Juniper est indéfectiblement engagé dans une démarche d’ouverture et d’intéropérabilité multi-fournisseurs avec son système programmable JunoOS. »

De son côté, Rami Rahim, CEO de Juniper Networks explique que « L’ajout des fonctionnalités de réseau axé sur l’intention d’Apstra et d’une assurance en boucle fermée automatisée fait progresser notre vision de la transformation des opérations du datacenter. Grâce à la combinaison de Juniper et d’Apstra, les clients vont bénéficier de la meilleure fabric grâce à l’identification automatisée des causes premières et à la résolution automatisée des problèmes pour satisfaire n’importe quel environnement Data Center. C’est l’architecture réseau de l’ère du cloud moderne.«