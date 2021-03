Juniper Networks, constructeur et éditeur de solutions réseaux basées sur l’IA, annonce une nouvelle offre intégrée de SD-Wan 3.0 qui repose sur l’optimisation des connexions vers le cloud par de l’Intelligence Artificielle.

ll y a deux mois, Juniper annonçait finaliser l’acquisition de 128 Technology et de sa technologie ‘Session Smart SD-Wan’. Il n’a donc pas fallu bien longtemps aux ingénieurs des deux entreprises pour intégrer l’intelligence « Session Smart » et le « Mist AI » (technologie acquise par Juniper en 2019), coeur de ses technologie WLAN. Cette intégration permet aux clients de définir, de surveiller et d’appliquer des niveaux de service sur le WAN, de détecter de manière proactive les anomalies et d’obtenir une meilleure visibilité sur les conditions du WAN afin de garantir une expérience optimale aux utilisateurs.

L’assistant virtuel Marvis (piloté par l’IA de Mist) peut dépanner les environnements SD-WAN Session Smart en utilisant des requêtes en langage naturel et prendre à l’avance des mesures pour corriger les problèmes.

Parallèlement, Juniper annonce également que sa gamme SRX de passerelles sécurisées peut désormais être embarquée et configurée à l’aide de Mist AI et du cloud. Le Zero Touch Provisioning et les workflows automatisés simplifient le déploiement de ces dispositifs. Les clients peuvent désormais effectuer des fonctions simples de configuration de routeurs de succursales et de connectivité sécurisée via la même plateforme que pour les accès câblés et sans fil.

Enfin, Juniper annonce aussi un nouveau switch sécurisé : le EX4400 est optimisé pour le cloud avec la meilleure sécurité de sa catégorie et embarque ses technilogies AIOps. Il permet aux équipes informatiques de concevoir de manière transparente une structure réseau EVPN-VXLAN. Intégrant des sécurités avancées telles que MACsec AES256 et la microsegmentation, l’EX4400 exploite l’intelligne Mist AI (comme tous les switchs EX) pour simplifier la la mise en place et la gestion des réseaux d’accès câblés ainsi que la résolution de problèmes tels que les VLAN mal configurés et les câbles défectueux.

Jeff Aaron, VP Marketing, souligne : « Ces nouvelles améliorations de produits soulignent notre engagement soutenu à concrétiser cette vision, ainsi que notre capacité unique à fournir rapidement des solutions qui apportent une réelle valeur ajoutée à nos clients et partenaires ».