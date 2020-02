Le constructeur d’équipements télécom et spécialiste de la sécurisation des réseaux, Juniper Networks, enrichit son offre Connected Security avec des fonctions d’analyse opérée par Intelligence Artificielle, pour identifier des schémas récurrents de trafic réseau tels qu’utilisés par les botnets. Ce qui évite d’avoir à déchiffrer les paquets échangés en SSL et donc de consommer beaucoup de ressources. Cette fonctionnalité s’ajoute sans modification aux matériels SRX Series équipés d’Advanced Threat Prevention.

Toujours pour sécuriser les échanges, Juniper Networks annonce également l’extension de SecIntel (le framework de détection des menaces de Juniper) à Mist, ajout qui représente une avancée réelle dans la sécurisation des accès sans fil au sein de Juniper Connected Security. Les administrateurs pouvant désormais évaluer26 les risques de sécurité lors des connexions (utilisateurs, matériels) à des réseaux sans fil et engager les actions nécessaires via le cloud Mist ou les API disponibles, comme la mise en quarantaine ou l’application de règles préalablement édictées.

L’extension des capacités de Security Intelligence ne concerne pas que les routeurs MX Series mais également les commutateurs QFX et EX Series, comme le précise Samantha Madrid, VP Sécurité chez le fabricant : « Nous avons en effet étendu les capacités de SecIntel à nos routeurs MX Series et à nos switches QFX et EX Series pour permettre à tous les utilisateurs, applications et infrastructures d’être protégés sur tous les points d’accès au réseau ».