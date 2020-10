K-Blade 3D, jeune entreprise installée à Marseille, se lance sur le marché des afficheur rotatifs à LED dits holographiques. Les visuels générés sont novateurs et attractifs et ils attirent l’œil, ce qui est sommes toutes la finalité d’un affichage publicitaire.

De nombreux exemples de dispositifs semblables, et réalisés par des makers, sont disponibles sur Internet avec plans, schémas et codes sources. On trouve même des appareils similaires et déjà montés sur le web. Pour les curieux, une rapide recherche sur youtube avec les mots clefs « led fan display » donnera accès à de nombreuses vidéos de démonstrations. La technologie n’est donc pas nouvelle en soi.

K-Blade 3D ne prétend d’ailleurs pas être à l’origine du concept et se positionne principalement comme fournisseur de matériel et surtout d’images et animations 3D. Appellation peut-être d’ailleurs un peu exagérée puisque le dispositif principal, une sorte d’hélice, ne bouge que dans 2 dimensions. Idem pour l’emploi du terme holographique légèrement abusif. Certes, les images affichées donnent une impression de relief mais ce n’est qu’une impression et il n’y a réellement aucune profondeur : placé sur le côté, le spectateur ne verra plus grand chose. Il n’empêche que, de préférence bien en face, le résultat est très attractif et remplit bien sa fonction.

K-Blade propose différentes tailles ainsi qu’un ensemble synchronisé qui permet d’augmenter notablement la taille totale de l’affichage en format « mur ». Un dispositif mobile est proposé sous le nom de K-Bag. Aucune information sur les prix, location ou vente, n’est disponible sur le site de K-Blade mais une recherche sur le net place ce genre de produit la barre sous les 200 euros (52€ sur Aliexpress …) , pour un petit modèle.