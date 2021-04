KeyOffice, éditeur qui se veut à l’écoute de ses clients pour leur proposer régulièrement des évolutions technologiques, propose aux dirigeants de petites et moyennes entreprises une suite en mode SaaS qui répond aux besoins quotidiens de la société et de tous ses collaborateurs.

Proposé en ligne, sans installation locale donc, pour tous les périphériques, la suite KeyOffice vous aide à générer et envoyer des documents (factures, documents commerciaux, contrats, etc.) en quelques clics, à optimiser la relation avec les contacts (suivis des projets, publipostage, etc.), à maîtriser la planification au sein de l’entreprise (plannings des collaborateurs, approbation des congés, planification et utilisation des ressources matérielles, gestion des projets et des tâches, etc.), à disposer de statistiques (sur les résultats, le stock, la trésorerie, les dépenses, la rentabilité par projets, etc.)…

Elle propose ainsi des fonctions de partage de fichiers, de facturation ainsi que de réalisation de documents commerciaux et contrats. Elle accélère la création des emails et fournit des tableaux de bord de pilotage au quotidien. La gestion partagée des contacts, le suivi, les courriels et le publipostage sont également intégrés de même que des outils de partage des ressources (RH, Productivité, Projets …).

Proposé sur abonnement, la tarification dégressive est calculée selon le nombre d’utilisateurs et au prix maximum de 1 euro par jour et par collaborateur. Il est possible de tester la solution gratuitement pendant 1 mois.

Decouvrez KeyOffice en vidéo :