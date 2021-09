Keyrus, spécialiste de la data et du digital, et Mozzaik365, éditeur d’une solution Digital Worplace intégrée à Microsoft 365, nouent un partenariat avec l’objectif d’accélérer leurs activités communes en France et de se développer plus rapidement dans le reste du monde, notamment en Amérique du Nord, en Belux et au Moyen-Orient.

Mozzaik365 développe une plateforme au dessus de Microsoft 365 qui favorise l’engagement des collaborateurs, facilite le partage de la connaissance, permet de piloter plus efficacement la communication au sein de l’entreprise. « Cette solution apporte une expérience utilisateur unifiée et intuitive tout en offrant des fonctionnalités avancées de communication, gestion de la connaissance, gestion d’événements, communautés, collaboration qui viennent compléter les capacités natives d’Office 365″, explique l’éditeur.

Mozzaik365 vient enrichir le portefeuille de solutions digitales de Keyrus au niveau de ses offres dédiées à la digital workplace, à la Business Transformation et à l’expérience client.

Ainsi Keyrus pourra se consacrer pleinement au conseil et à l’accompagnement de ses clients autour de leurs problématiques liées aux nouveaux modes de collaboration et de travail hybrides, en restant plus que jamais focalisé sur les enjeux de performance opérationnelle, d’adoption et d’efficacité d’usage au quotidien.

Jean-Philippe Clair, Directeur Digital de Keyrus, précise : « Les digital workplaces s’imposent plus que jamais comme les nouvelles plateformes incontournables pour déployer les nouveaux modes de travail hybrides ».