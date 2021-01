Kili Technology, jeune pousse à laquelle les investisseurs ont apporté 7 millions de dollars en 1er tour, propose aux entreprises d’apporter de la valeur ajoutée à leurs données brutes telles que les contrats, emails clients, imagerie médicale, image aérienne … par l’annotation!

Sa solution implémente un ensemble de processus qui permettent de métamorphiser des informations primitives et crues (data, image, vidéo, texte, pdf, voix, …) en des ensembles enrichis de meta données qui pourront être assimilés, avec profit, par les intelligences artificielles.

La plateforme Kili, qui peut s’utiliser en ligne ou se déployer « on-prem », permet aux datascientists de collaborer pour annoter les images, les vidéos, les textes, les transcriptions audio avant de les envoyer aux différents moteurs d’apprentissage utilisés par les entreprises.

Marie Brayer, dont le fond Serena participe au financement, explique que « la majorité des grandes entreprises ont compris que l’intelligence qu’elles peuvent créer à partir de leurs données est un facteur clé de différenciation. En proposant un nouveau paradigme de gestion des données et métadonnées Kili leur apporte un outil incroyable pour transformer leurs investissements en un ROI business ».

Une analyse partagée par Jonathan Userovici, de chez e.ventures qui participe également au tour de table : « D’un côté le nombre de données disponibles explose, de l’autre nos entreprises ont besoin d’être plus efficaces et performantes avec la mise en production rapide de nombreux modèles d’intelligence artificielle. Les fondateurs de Kili Technology ont l’ambition de devenir la meilleure plateforme pour faire le pont entre les deux et ce qu’ils ont réalisé jusqu’à maintenant est très impressionnant ».